Rally Dakar: Santiago Rostan sigue avanzando y Benavides se mantiene en el podio

El neuquino hizo una buena sexta etapa y se mantiene cerca de su objetivo en el Dakar.

El Rally Dakar 2026 completó su sexta etapa, la más larga de todo el recorrido con más de 900 kilómetros, que unió Hail con Riad en Arabia Saudita. Fue el primero de los tramos sin victorias argentinas, ni como pilotos ni en la navegación, aunque positivo para la general.

En motos, después de haber ganado en el cierre de la primera etapa maratón del jueves, Luciano Benavides fue 6° del día con la KTM oficial y se mantiene 3° en el acumulado, a 8m55 de su compañero australiano Daniel Sanders. El salteño va de menor a mayor y llegará en alza a la segunda semana, la definitoria.

En Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan tuvo una jornada positiva con un tiempo de 4h40min26seg. y sigue en carrera rumbo a la meta del 17 de enero, fue 26° y subió un peldaño hasta el puesto 25 en la general, mientras que Leonardo Cola 42° pasó el control y se ubica en el puesto 38.

Santiago Rostan, entre las dunas saudíes durante la sexta etapa, antes del día de descanso.

En autos, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah se impuso con el Dacia y le arrebató la punta de la general al sudafricano Henk Lategan (Toyota). En esta categoría, Argentina quedó sin representantes en Ultimate tras el abandono de Eduardo Blanco, copiloto de Jesús Calleja, tras un impactante vuelco en la Santana.

En la divisional Challenger, la de mayor presencia nacional, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini está 2° del acumulado, aunque este viernes fueron puesto 4. Están apenas a 4m57 del puntero español Pau Navarro, muy bien plantados de cara a defender su título del 2025 en la segunda semana.

Terceros en la etapa arribaron el salteño Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna, que treparon hasta el puesto 12° de la carrera, mientras que en la general, el último escalón del podio lo ocupan el chileno Lucas del Río y el navegante mendocino Bruno Jacomy, a 25m54 de Navarro.

El pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto, arribó 16° tras un vuelco sin consecuencias, pero aún marcha 5° (+1m23s39).

El español Oscar Ral, que es navegado por el cordobés Fernando Acosta, terminó 8°, aunque siguen al fondo de la general.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron 8° en Riad y continúan séptimos, a 1h56m54 del norteamericano Brock Heger, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron al frente buena parte del recorrido, pero un inconveniente sobre el final los dejó 11°. Aún así, alcanzaron el Top 10, tras el serio retraso del lunes pasado.