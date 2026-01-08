Benavides ganó la Etapa 5 del Dakar y Rostan volvió a brillar: subió 6 puestos en la general

La segunda parte de la Etapa Maratón del Dakar 2026 se realizó este jueves y conectó Alula y Hail, con una especial de 356 kilómetros y 58 de enlace. Cabe destacar que al igual que la Etapa 4, los participantes no contaron con la posibilidad de ayuda externa.

El protagonista del día fue Luciano Benavides. El salteño consiguió el mejor tiempo del día en la categoría principal de motos, completando el recorrido en 4:05:16. Con este gran registro, el piloto de 30 años subió dos posiciones y saltó hasta la 3° ubicación de la general, ubicándose a 5′:55′ de la cima. El chileno Ignacio Cornejo terminó 2° (+3:51) y Daniel Sanders completó el podio (+5:50). El australiano es el nuevo líder, tras una floja etapa de Brabec (5°) y Schareina (7°), que compartían la punta hasta ayer.

Santiago Rostan volvió a romperla este jueves. En la categoría Rally2 de Motos, el neuquino realizó el tramo en 4:50:25, que lo posicionó como 19° en esta Etapa 5, su mejor resultado de esta edición. Además, subió seis puestos en la general y ahora ocupa la 26° ubicación. Leonardo Cola, el otro argentino de esta categoría, finalizó 40° y escaló dos posiciones: actualmente está 39° en el acumulado.

Rostan consiguió su mejor ubicación: 19° en la Etapa 5.

En Side By Side, la dupla Jeremías González y Gonzalo Rinaldi no para. Por tercer día consecutivo, el binomio argentino terminó en el top 5 de la categoría. Este jueves fueron 4°, su mejor resultado, y saltaron hasta la 11° posición de la general. Además, hubo otra presencia argentina entre los 10 mejores: Manu Andújar y Andrés Frini finalizaron 9° y permanecen en el 7° lugar de la general.

En Future Mission 1000, por primera vez en este 2026, Benjamín Pascual no ganó la etapa diaria y terminó 3° y se ubica segundo en la general, muy cerca del español Jordi Juvanteny.

La dupla González-Rinaldi sigue peleando en SSV.

Quinta victoria en Challenger

Además del triunfo en Motos, hubo una nueva victoria argentina en Challenger, la categoría con más participación argentina. El mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se quedaron con la quinta etapa con un tiempo de 4:18:09 y ya acumulan dos éxitos en esta edición. La dupla sudamericana está 4° en la general, a 12 minutos de Pau Navarro, que es el nuevo líder.

Jacomy y del Río sumaron un nuevo triunfo en Challenger.

Quien se recuperó tras dos días flojos fue Daniel Zille. El pampeano terminó en la 4° colocación (+0:59) y mantiene su 5° lugar en el acumulado. Por detrás, culminaron Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini, (+2:49), los campeones actuales de la categoría. La pareja permanece 3° en la general (+8:50) y sigue con vida por el bicampeonato.

Por otro lado, en Ultimate, Mitch Guthrie fue el ganador de la jornada. El estadounidense se recuperó de una Etapa 4 para el olvido y sumó su segunda victoria en este 2026. Fue un podio con participación total de Ford: Nani Roma fue segundo (+1:06) y Prokop tercero.

Lategan tuvo una jornada flojísima y terminó 17° (+12:43). A pesar de terminar muy lejos de los primeros puestos, el sudafricano sigue líder porque Nasser Al-Attiyah, su principal competidor, también tuvo muchas dificultades: finalizó 16° y solo le pudo descontar 38 segundos. El qatarí se ubica a 3’17» de la cima y deberá cumplir una sanción de dos minutos.