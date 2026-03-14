Rauly Martínez sacó ventaja en el Rally de Cipolletti en una primera etapa exigente

En una primera etapa exigente y con muchas complicaciones en los caminos, el Rally de Cipolletti dejó atrás un difícil recorrido. La primera fecha del certamen Regional estuvo marcada por el deterioro de los caminos y los inconvenientes mecánicos y técnicos que tuvieron los pilotos para llevar a adelante la prueba.

En ese contexto, el reginense Rauly Martínez se quedó con el primer lugar en la clasificación general tras la primera etapa del Rally Ciudad de Cipolletti. El piloto de Villa Regina, navegado por Matías Gimenez, se impuso también en su categoría la A6, una de las más competitivas del Regional.

El Ford Fiesta de Martínez superó las exigencias y sacó ventaja sobre el campeón Mauro Debasa, que se ubicó como escolta en la general y también en la división A6.

En tercer lugar arribó Maximiliano Debasa junto a Felipe Debasa con el Clio. En la categoría N2, Octavio Fernández-Federico Centani lideran en la división tras la primera parte. El líder de la A8 es Facundo Sabas con el Gol Trend.

Agustín Pistagnesi se impone en la numerosa N1.

La división A7 tiene como puntero a Claudio Astorga y en la RC5 manda Federico Fernández. La N1 es liderada por Agustín Pistagnesi, navegado por su padre Jorge Pistagnesi. En la A1 se impone Erik Regliner.

Este domingo se disputará la segunda etapa con otros cuatro especiales con tramos locales y por Allen. El estado de los caminos será determinante ya que dejó secuelas con los numerosos abandonos y algunos vuelcos que solo generaron daños materiales, pero fueron de tal magnitud que no les permitieron continuar en competencia.

De las 68 máquinas que iniciaron la prueba, finalizaron la primera parte un total de 48.