El increíble gol de Arda Güler desde atrás de mitad de cancha que sentenció la victoria de Real Madrid ante Elche

En Madrid están lloviendo los golazos. Más temprano, Nahuel Molina marcó el tanto de la victoria para Atlético de Madrid con un potente remate desde lejos que se clavó en el ángulo izquierdo de David Soria y, en el último turno del día, Arda Güler anotó desde atrás de mitad de cancha.

Por la 28° jornada de La Liga, Real Madrid derrotó 4-1 a Elche en el Santiago Bernabéu. Antonio Rüdiger abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo y Federico Valverde estiró la ventaja antes del entretiempo.

El uruguayo —que venía de marcar un hat-trick ante Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League— convirtió un gol espectacular: primero amagó con la zurda y luego colocó la pelota en el ángulo con la derecha, imposible para el arquero argentino Matías Dituro.

¡GOOOLAZO DE FEDE VALVERDE! ¡QUÉ SEMANA DEL HALCÓN, POR FAVOR!



El uruguayo la puso en un ángulo y convirtió el 2-0 de Real Madrid ante Elche.



Viene de hacer un hat-trick por UEFA Champions League.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridElche pic.twitter.com/h0Rx1jbua6 — DSPORTS (@DSports) March 14, 2026

Ya en el complemento, Huijsen anotó el 3-0 parcial a los 21 minutos. Más tarde, el juvenil Manuel Ángel marcó en contra y le permitió a Elche descontar.

Cuando parecía que el partido terminaba con ese resultado, Güler sorprendió a todos. El turco recuperó la pelota en su propio campo, vio adelantado al arquero argentino y no dudó: sacó un potente remate que pasó por encima de Dituro y picó junto a la línea de gol antes de ingresar al arco para sentenciar el 4-1 final.

NI ARBELOA LO PODÍA CREER, ¡ASÍ REACCIONÓ TODO EL SANTIAGO BERNABÉU AL GOLAZO ESPECTACULAR DE ARDA GÜLER!#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridElche pic.twitter.com/VFL5wKPoTZ — DSPORTS (@DSports) March 14, 2026

Con esta victoria, Real Madrid suma 66 puntos y quedó a una unidad del líder Barcelona. Los culés jugarán mañana su partido de la fecha cuando reciban a Sevilla, dirigido por Matías Almeyda, desde las 12.15.