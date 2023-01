Terranova abandonó el Dakar después de sufrir un fuerte golpe

Orlando Terranova anduvo muy bien en la tercera etapa del Rally Dakar, pero a los pocos kilómetros de comenzar el cuarto parcial tuvo que abandonar por un problema físico. Gentileza.

Los problemas siguen complicando a los argentinos en el comienzo del Dakar y esta vez quien quedó fuera de emblemática prueba fue uno de los que iba por el triunfo como es Orlando Terranova, quien padeció las inclemencias del terreno árabe ayer, donde sufrió un golpe, y hoy su espalda se lo hizo notar.

A poco del comienzo de la cuarta etapa empezó a sentir dolores en la espalda que no le permitían manejar con comodidad, que terminó siendo determinante para que abandonara la prueba. Esto se produjo después del duro impacto de su prototipo en una caída sufrida ayer, que en el momento no le generó inconvenientes.

Después de bajarse de su vehículo, Terranova explicó que “en la tercera etapa, en el km340 pegué muy fuerte en un salto y sentí el golpe de mi lado pero no me dolía nada. En el km15 del nuevo parcial empecé a sentir un dolor de espalda muy fuerte y no podía manejar’.

‘Tengo una lesión de cuando andaba en moto hace unos años pero nunca esto de un golpe seco. Es un dolor normal permanentemente pero cuando voy en el auto es incómodo y doloroso, casi paro a vomitar’, reconoció acerca de las molestias que sintió al momento de manejar, cuando regresaron los dolores.

Orly Terranova sumó una nueva frustración en el Dakar, donde tuvo que abandonar debido a una molestia física como consecuencia de un golpe en la tercera etapa. Gentileza.

Terranova, quien fue tercero en la etapa de ayer, reconoció que “nosotros veníamos haciendo una buena prueba y en esta cuarta etapa quería salir a acelerar, pero cuando uno no está cómodo no puede andar al límite, es una lástima porque estaba empezando esto».