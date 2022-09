Troncoso ganó la final de invitados de la Monomarca Gol

Francisco Troncoso se lució con un impecable trabajo en la final de invitados por el Gran Premio Juan C. López que cumplió la Monomarca Gol en el autódromo de Roca. Fotos gentileza prensa Monomarca Gol.

El talento de Francisco Troncoso no está en discusión y si no está en actividad es sólo por un tema económico, por lo que el ex piloto del TC 2000 se conforma con estar en las pruebas en la que le prestan un auto, como pasó en la novena edición del Gran Premio Juan C. López, donde alcanzó una categórica victoria en la final para los invitados que se disputó esta tarde en el autódromo de Roca, en la cuarta fecha del certamen.

Troncoso, tal vez el invitado más ilustre en esta nueva edición de la prueba en homenaje al creador de la categoría, estuvo adelante en los dos entrenamientos, quedó segundo en la clasificación, porque erró un cambio al cerrar su vuelta, y fue categórico en la final de los invitados.

La única preocupación que tenía Troncoso en la previa era largar bien y poder superar a Germán Kreitz, quien sorprendió con su pole. No lo manoteó en el comienzo, pero con una precisa maniobra en el retome lo superó por afuera y casi que se terminó la prueba.

Troncoso impuso un ritmo demoledor, encima atrás suyo se molestaron en la pelea por el segundo lugar y sacó una ventaja que hizo muy aburrida la prueba, algo que es poco común en la categoría como la Monomarca Gol.

Con Troncoso en otra dimensión, la lucha por el segundo lugar se hizo áspera, Iván Eberle se tiró en un frenaje, le pegó a Kreitz y en el medio del desparramo Isidro Fernández se las arregló cuando se acomodaron para quedar como escolta, aunque muy veloz.

Troncoso se fue derecho a la victoria, la segunda en fila como invitados porque hace apenas unas semanas se impuso en el TC Neuquino. Se afirmó segundo Fernández y Kreitz, quien fue una de las revelaciones.

Troncoso, invitado de Guillermo Quinteros, se quedó con la victoria. Lo siguieron Fernández, Germán Kreitz (Enrique Kreitz); Emiliano Barasich (Darío Delvas); Francisco Lacruz (Omar Gutiérrez); Alejandro López (Mauro Bender); Augosto González (Facundo Mena); Juan Soggetti (Fernando Lucero), y Jorge Maizon (Joaquín Maizon). Eberle, quien compartió auto con Luciano Farroni, líder del certamen, quedó en el lugar 13, a dos vueltas del ganador.