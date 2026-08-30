Adiós al misterio: las primeras imágenes de la nueva Volkswagen Amarok revelan más de lo esperado

Volkswagen confirmó que la futura Amarok 2027 incorporará una mecánica híbrida, aunque por el momento mantiene bajo reserva la configuración del sistema, la potencia, la combinación de motores y la eventual autonomía eléctrica.

Amarok dejó atrás, al menos por un momento, el circuito de pruebas y apareció por primera vez frente al público. La marca eligió un escenario de fuerte identidad regional, el Festival del Peón de Barretos, en Brasil, para mostrar una unidad de la nueva generación de su pick up mediana, todavía cubierta con un elaborado camuflaje.

El estreno anticipa una transformación profunda para uno de los modelos más importantes de Volkswagen en Sudamérica. Su lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027 y tendrá a la Argentina como uno de los protagonistas centrales del proyecto: la producción continuará en el Centro Industrial de General Pacheco, donde actualmente se fabrica la Amarok de primera generación.



La nueva etapa también estará marcada por la electrificación. Volkswagen confirmó que la futura pick up incorporará una mecánica híbrida, aunque por el momento mantiene bajo reserva la configuración del sistema, la potencia, la combinación de motores y la eventual autonomía eléctrica.



Una Amarok con ADN sudamericano

La futura Amarok tendrá un desarrollo con una participación mucho más importante de los equipos de Volkswagen en Sudamérica. Los profesionales de la región intervinieron en distintas fases del proyecto, desde la definición del diseño hasta la ingeniería, los ensayos y la validación del vehículo antes de su lanzamiento.

El vínculo con la Argentina será especialmente relevante. General Pacheco seguirá siendo el centro de producción de la pick up y recibirá nuevas inversiones y mejoras tecnológicas para adaptarse a las características de la próxima generación. Volkswagen anunció una inversión de 580 millones de dólares destinada a la planta bonaerense, que permitirá incorporar las modificaciones necesarias tanto en el vehículo como en los procesos industriales. Así, la Amarok continuará formando parte de la historia productiva de la marca en el país.

El camuflaje deja algunas pistas

Aunque Volkswagen todavía guarda buena parte del diseño definitivo, la unidad exhibida en Brasil permitió conocer algunos detalles de la futura Amarok. El camuflaje no fue convencional: la cobertura fue diseñada con referencias a distintos paisajes, culturas y territorios de Sudamérica, una elección que busca reforzar visualmente el carácter regional del proyecto.

A pesar de la cobertura, se pueden identificar algunos rasgos. En el sector delantero sobresale la presencia de la iluminación LED diurna, mientras que el lateral permite distinguir el formato de las ventanillas y el diseño del parante trasero.

También se sabe que la nueva Amarok será más grande que el modelo actual, aunque Volkswagen todavía conserva bajo reserva las dimensiones definitivas y otros detalles de la carrocería. El aspecto exterior, de todos modos, será apenas una parte de la evolución. La mayor transformación estará debajo del capot.

La Amarok más potente de la historia

Volkswagen adelantó que la próxima generación será la Amarok más potente desde el lanzamiento del modelo. Una afirmación que eleva todavía más las expectativas, especialmente si se tiene en cuenta el nivel de prestaciones de la actual generación.

Hoy, la pick up ofrece un motor turbodiésel V6 3.0 que desarrolla 258 CV y puede alcanzar los 272 CV mediante la función overboost, con un torque máximo de 580 Nm. El conjunto está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral.

La nueva generación dará un paso adicional con la incorporación de tecnología híbrida. Por ahora, la marca no reveló cómo estará compuesto el sistema ni qué cifras de potencia ofrecerá, pero confirmó que la electrificación será uno de los principales elementos de esta evolución. Los detalles técnicos llegarán más adelante, en las próximas etapas de presentación del modelo.

Una historia que continúa en General Pacheco

La nueva Amarok no parte de cero. Su llegada se apoya en una historia que ya lleva 16 años en América del Sur. Producida de manera ininterrumpida en General Pacheco desde 2010, la pick up acaba de alcanzar las 800.000 unidades fabricadas, un hito que la convirtió en el modelo más producido en la historia de Volkswagen Argentina.

De ese volumen, más de 465.000 unidades fueron exportadas a más de 100 mercados, una dimensión industrial que explica el peso que tiene el modelo dentro de la estrategia regional de la compañía.

Durante estos años, la Amarok construyó una identidad asociada a la potencia, el desempeño, la robustez y la maniobrabilidad. Ahora, Volkswagen se prepara para trasladar esos atributos a una nueva generación, con mayor tamaño, una plataforma de origen diferente y, por primera vez, tecnología híbrida.

La aparición de la unidad camuflada en Brasil marca apenas el comienzo. Con el lanzamiento previsto para 2027, la nueva Amarok empieza a dejar de ser un proyecto reservado a los ingenieros para convertirse en uno de los próximos grandes lanzamientos de la industria automotriz sudamericana.

Y mientras la pick up avanza hacia su presentación definitiva, Volkswagen también amplía su apuesta regional con la Tukan, una camioneta compacta que complementará la oferta de la marca en Sudamérica. La estrategia es clara: renovar y ampliar la familia de pick ups para una región donde este tipo de vehículos sigue teniendo un peso decisivo.