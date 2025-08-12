Amor por los autos clásicos: la fiesta fierrera que llenó la plaza de color el fin de semana en Roca

Sin distinción de marcas, ni tampoco modelos. Solamente el amor por los autos clásicos y el orgullo de ver ese esfuerzo de taller con rugido de motor. Este fin de semana el grupo “Juntada Fierrera” agrupó en la plaza Belgrano de General Roca a los dueños de una gran variedad de autos clásicos y camionetas de todas las marcas y modelos.



La convocatoria fue espectacular y quienes pudieron estar en esta exhibición a cielo abierto, disfrutaron y admiraron al centenar de autos perfectamente presentados. Llegaron vehículos de diferentes marcas y modelos de diversos puntos de la región, el clima acompañó y la gente disfrutó de la muestra. No sólo sacándose fotos junto a los vehículos, sino también indagando sobre cómo fue posible restaurar alguna de esas joyas mecánicas, dignas de admiración.



Fotos: Andrés Maripe

Fue así que los propietarios de los autos respondieron a todo tipo de consultas, dando incluso consejos a algún “colega” interesado en el tema, sobre cómo tratar distintas piezas y dónde conseguir repuestos.

Los organizadores aseguraron que no hace falta estar encuadrado en alguna marca o modelo para participar. Cualquiera que tenga pasión por los autos y tenga un clásico para mostrar, puede ser parte del grupo fierrero. Estuvieron también en la fiesta los integrantes de la agrupación de motos clásicas.



Hubo sorteos, regalos y muchas ganas de que la experiencia vuelva a repetirse, con una intención de ir sumando más autos clásicos a la movida. Se trata de un espacio ideal para todos los amantes de los autos, sin importar los modelos y las marcas. Cualquiera se puede sumar sin restricciones.



Distintos modelos de Torino, Falcón, Chevy Serie II, Dodge Polara, pick up Chevrolet y Ford, Fiat 600 y distintos autos antiguos, le dieron un marco multicolor a la exhibición que quiere seguir sumando autos a su parque. La idea es que la próxima fiesta fierrera sea aún mayor.