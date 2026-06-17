ASÍ LO VEO / Adefa advierte por la competitividad y reclama bajar la carga impositiva

El presidente de Adefa (institución que nuclea a los principales fabricantes de autos de la Argentina), Rodrigo Pérez Graziano, alertó sobre el escenario que enfrenta la industria automotriz local y remarcó que el principal reto es “la competitividad”, durante un encuentro con la prensa cuyo motivo oficial fue “un desayuno para celebrar el Día del Periodista”.

“Todas las empresas del sector tienen un enorme desafío, pero para las que producimos en el país es doble”, sostuvo. En ese sentido, subrayó el rol estratégico del sector: “Las automotrices conforman el principal bloque exportador industrial de la Argentina, uno de los mayores empleadores y generadores de divisas”.

Además, insistió en los reclamos recientes de la entidad hacia gobiernos provinciales y municipales por la presión impositiva que impacta sobre la producción y las exportaciones, un factor que —según advirtió— condiciona la competitividad del sector.