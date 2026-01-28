ASÍ LO VEO/ BYD refuerza su apuesta en la Argentina

El arribo del buque BYD CHANGZHOU al puerto de Zárate marcó un nuevo capítulo en la estrategia de expansión de la automotriz china en la Argentina. La llegada de esta embarcación de última generación, especialmente diseñada para el transporte de vehículos de nueva energía, no solo tuvo impacto logístico, sino que también simbolizó la consolidación del proyecto de BYD en el mercado local.



Desde la compañía destacaron que contar con una flota marítima propia permite optimizar operaciones, reducir tiempos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro, al mismo tiempo que se disminuye el impacto ambiental del transporte. En un contexto de crecimiento sostenido de la electromovilidad, este tipo de infraestructura se vuelve clave para acompañar la demanda futura.



Stephen Deng, Country Manager de BYD Argentina, subrayó el alcance estratégico del hito: “La llegada del BYD CHANGZHOU a la Argentina es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país”. En ese sentido, explicó que disponer de una flota propia de última generación permite operar con mayor escala, eficiencia y menores emisiones, en línea con la expansión del mercado argentino de vehículos de nueva energía.



El directivo remarcó además que este paso forma parte de una visión de largo plazo. “Invertir, ampliar de manera sostenida nuestra red de concesionarios en todo el territorio nacional y poner a disposición del mercado local tecnología de vanguardia, respaldada por una infraestructura sólida y una propuesta integral, es central para acompañar a los clientes en cada etapa de la adopción de nuevas energías”, concluyó Deng.