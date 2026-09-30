ASÍ LO VEO / El Toyota Corolla se electrifica

Con más de 57 millones de unidades vendidas, Toyota avanza hacia una nueva etapa del Corolla, que en su próxima generación también tendrá versión 100% eléctrica.

El CEO Koji Sato planteó el cambio como una evolución necesaria: “ya sea un eléctrico, un híbrido o un motor de combustión, queremos hacer coches que la gente quiera conducir”, señaló durante la presentación del concepto.

La marca trabaja sobre una nueva plataforma multienergía que permitirá combinar distintas motorizaciones en un mismo desarrollo. El Corolla eléctrico se espera para el ciclo 2027-2028, con autonomía estimada superior a 400 km y diseño completamente renovado.