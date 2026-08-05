ASÍ LO VEO / Mazda avanza con la electrificación del MX-5 y anticipa el posible adiós a la nafta

Mazda avanza hacia la electrificación de su modelo más icónico. Su CEO, Masahiro Moro, confirmó que el futuro del Mazda MX-5 contempla una versión eléctrica, aunque dejó en claro que la decisión final dependerá de un factor clave: mantener la ligereza y el espíritu original del modelo.

El ejecutivo explicó que la marca ya evalúa distintas soluciones para adaptarse a una industria sin motores de combustión, pero sin resignar la experiencia de conducción. El gran desafío es el peso de las baterías, que hoy complica alcanzar el objetivo de entre 1.000 y 1.200 kilos.

La marca japonesa no prioriza potencia ni autonomía, sino conservar la agilidad, el equilibrio y las sensaciones de manejo que hicieron del MX-5 un ícono durante más de 30 años.