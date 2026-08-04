Impuesto a los combustibles: Río Negro asegura que Nación recaudó billones de pesos para arreglar rutas y no los reparte

El Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, el ítem dentro del impuesto a los combustibles que se debería repartir para el mantenimiento y construcción de rutas, recaudó en 2025 1,2 billones de pesos. Este año según las proyecciones, este rubro llegaría a unos 2 billones de pesos.

Estos fondos, según el gobierno de Río Negro, son los que Nación no ha repartido entre las provincias y tienen como consecuencia el mal estado de las rutas nacionales en la provincia.

Por el impuesto a los combustibles el año pasado se recaudaron casi 4,3 billones de pesos y de ese total el fondo destinado a infraestructura vial debía repartir 1,2 millones de pesos.

La recaudación de este año

Entre enero y julio, el mismo impuesto, según datos a los que accedió este medio, recaudó ya 3,5 billones de pesos y por concepto del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte el monto hasta la fecha es de casi 1 billón de pesos.

El escenario toma relevancia en estos días en los que el estado de las Rutas 151 y 22 vuelve a ser noticias tras las fuertes lluvias de las últimas dos semanas.

Además de la 22 y 151, por Río Negro también están las trazas nacionales de 40 en la cordillera, la 3 en la costa rionegrina, y la 23 que cruza la provincia entre Dina Huapi y la 3.

El reclamo por el reparto del impuesto a los combustibles es un planteo que Río Negro ha llevado al gobierno nacional en más de una ocasión. Incluso hubo en su momento planteos conjuntos con la provincia de Neuquén.

Actualmente Río Negro negocia el traspaso de estas dos vías nacionales a la órbita provincial, con gestiones que están en un punto crucial, ya que las partes tienen posiciones enfrentadas en puntos clave.