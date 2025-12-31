ASÍ LO VEO/ Mercedes-Benz Camiones y Buses cierra un año histórico y apuesta a 2026

“Este 2025 fue un año que marcará un antes y un después en nuestra trayectoria de más de siete décadas en el país”, afirmó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Según su balance, el primer semestre fue muy auspicioso, mientras que el segundo se vio condicionado por la volatilidad del dólar y las altas tasas de financiación, que dificultaron la inversión en bienes de capital. Aun así, estiman cerrar el año con un crecimiento del 50% en patentamientos respecto a 2024, gracias a la baja de la inflación, la disponibilidad de productos y la financiación accesible, que impulsaron la renovación y ampliación de flotas.



Barcesat destacó además que 2025 será el último año de producción de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses en Virrey del Pino. A partir de 2026, la producción se trasladará a la nueva planta de Zárate, que permitirá mayor eficiencia logística y competitividad. Con la industria de la minería y la energía en expansión y la esperada renovación de flotas, Barcesat proyecta un 2026 optimista, consolidando la posición de la compañía y su misión de entregar vehículos y servicios de excelencia a quienes “mueven el mundo”.