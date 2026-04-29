Toyota avanza en la electrificación y produce baterías en la región

El nuevo centro estará enfocado inicialmente en abastecer al Toyota Yaris Cross en su versión híbrida, modelo que ya se comercializa en Argentina.

La transición hacia la movilidad electrificada sumó un nuevo capítulo en América Latina. Toyota inauguró un Centro Técnico de Baterías en su planta de Sorocaba, en Brasil, marcando un hito en la producción regional al incorporar una etapa clave dentro de la cadena de valor: el ensamblaje de baterías para vehículos híbridos.

Con esta iniciativa, la compañía se convierte en la primera terminal automotriz en la región en localizar este proceso, lo que representa un avance significativo en términos industriales y tecnológicos. El nuevo centro estará enfocado inicialmente en abastecer al Toyota Yaris Cross en su versión híbrida, modelo que ya se comercializa en Argentina.

“Al localizar el ensamblaje de baterías, desarrollamos competencias técnicas en nuestros profesionales y creamos una plataforma para abastecer a toda América Latina”, destacó Evandro Maggio, al referirse al impacto estratégico del proyecto.

Producción regional y tecnología clave

Las baterías que se ensamblarán en Sorocaba utilizan tecnología de ion-litio, fundamental para el desarrollo de vehículos electrificados. La planta tendrá una capacidad de producción cercana a los 50.000 packs anuales, suficientes para cubrir la demanda del Yaris Cross Hybrid durante 2026, tanto en el mercado interno como en exportaciones.

Este avance permite optimizar la logística, reducir costos y fortalecer la competitividad de la región dentro del esquema global de la marca. Además, impulsa el desarrollo de capacidades técnicas locales en un segmento clave para el futuro de la industria.

En cuanto al funcionamiento, los sistemas híbridos de Toyota no requieren carga externa. La batería se recarga automáticamente mediante el frenado regenerativo y el motor a combustión, priorizando el uso de energía eléctrica a bajas velocidades para mejorar la eficiencia y reducir emisiones.

Un mercado que crece en la Argentina

El impacto de esta estrategia también se refleja en el mercado argentino. Desde la llegada del Toyota Prius en 2009, la marca se posicionó como pionera en electrificación. Desde entonces, acumula cerca de 50.000 vehículos híbridos vendidos en el país.

Actualmente, modelos como el Toyota Corolla, el Toyota Corolla Cross y el propio Yaris Cross registran una participación cercana al 50% de versiones híbridas dentro de sus ventas totales, lo que evidencia un cambio en las preferencias del consumidor.

El Yaris Cross Hybrid, además, se presenta como una alternativa eficiente para la movilidad urbana y en ruta, con una reducción de consumo cercana al 30% respecto a versiones tradicionales, sin afectar la autonomía ni las prestaciones.