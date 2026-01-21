SUSCRIBITE Diario papel
ASÍ LO VEO/ Señales de alarma en la industria automotriz

El presidente de Ford para Argentina y Sudamérica alertó por el peso de los impuestos, la caída de exportaciones y el riesgo de perder proyectos industriales.

Redacción

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina.

En pleno Salón de Detroit, Martín Galdeano, presidente de Ford para Argentina y Sudamérica, analizó el escenario local de la industria automotriz. Aunque 2025 cerró con un fuerte crecimiento del 48% en ventas, la producción y las exportaciones cayeron un 10%, un dato que preocupa a las terminales por el impacto directo en la competitividad regional.

Para Galdeano, el principal problema sigue siendo la estructura impositiva. Aseguró que impuestos como el cheque, Ingresos Brutos en cascada y las tasas municipales encarecen la producción y llegan a gravar con hasta 12 puntos a las exportaciones, frente a mercados como México o Brasil, con cargas mucho menores. Esa situación, explicó, pone en riesgo inversiones y proyectos, como ocurrió con la Ford Everest, que no logró justificar su producción local.

De cara a 2026, Ford proyecta un mercado de unas 650.000 unidades y espera sostener su crecimiento apoyado en Ranger, Territory y futuras versiones como la Ranger híbrida y Tremor. Sin embargo, Galdeano fue claro: sin mejoras en competitividad y reglas impositivas, mantener mercados externos será cada vez más difícil.


