ASÍ LO VEO | Stellantis celebra 500.000 Cronos: un espaldarazo a la industria automotriz nacional

Stellantis alcanzó un nuevo hito en la Argentina al producir la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, consolidando al modelo como uno de los pilares de la industria automotriz nacional.

El logro no solo refleja el éxito comercial del sedán, sino también el peso estratégico de la producción local dentro del esquema regional del grupo.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, remarcó que “estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”.

El modelo, que lideró las ventas en 2025 con más de 30.000 unidades, también se destaca por su fuerte integración nacional y su perfil exportador, con más de 270.000 vehículos enviados a mercados regionales. La marca reafirma así el valor de Córdoba como centro productivo clave.