ASÍ LO VEO/ El crédito para comprar autos 0km fue clave en 2025

Durante 2025, el crédito volvió a ocupar un rol central en la venta de vehículos 0km en la Argentina. De acuerdo con datos de ACARA, cerca del 46% de los patentamientos se concretaron mediante algún tipo de financiación, una proporción similar a la registrada en 2015 y muy por encima de los años más restrictivos.



Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), explicó a diario Río Negro que el financiamiento “nunca desapareció del mercado, incluso en los momentos más complejos”. Según señaló, “cuando las tasas eran muy altas, había compradores que se frenaban, pero siempre existió un segmento dispuesto a financiarse porque la inflación terminaba licuando la cuota fija”.



Lupo destacó que el crédito resulta clave en un contexto donde el valor de los vehículos creció más rápido que los ingresos. “Hoy las terminales están siendo muy agresivas, con préstamos a tasa cero de 12, 18 y hasta 24 meses, algo que impulsa fuerte al 0km”, afirmó. En ese escenario, remarcó que el financiamiento volvió a ser “una herramienta decisiva para sostener la actividad y facilitar el acceso al auto nuevo”.