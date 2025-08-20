ASÍ LO VEO YO | Ernesto Cavicchioli analiza la recuperación del mercado automotor

Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina, compartió su visión sobre la actualidad del sector automotor y el posicionamiento de la marca en nuestro país.

“Estando en agosto de 2025 podemos evaluar un mercado que pasó de una meseta de 400.000 unidades durante cuatro años a superar las 600.000 unidades con la llegada del nuevo gobierno”, afirmó. Asimismo, destacó que “la apertura gradual de la economía, la eliminación de restricciones a las importaciones y mejores condiciones de financiación permitieron una mayor oferta y competencia, beneficiando a los consumidores y estimulando la producción local”.



Sobre las tendencias de patentamientos, Cavicchioli explicó que la recuperación de los SUV se relaciona con la eliminación del impuesto interno que antes favorecía a las pickups. “Ahora las familias vuelven a los SUV, como ocurre en la mayoría de los mercados del mundo. Además, los vehículos electrificados, principalmente de origen chino, ganan terreno gracias al cupo de 50.000 unidades exentas de arancel de importación, aunque queda por ver cómo responderá el mercado en calidad y posventa”, indicó.