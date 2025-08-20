Taraborelli apuesta fuerte: Mercedes-Benz llega a Añelo

Desde su desembarco en Neuquén en 2017, el Grupo Taraborelli se convirtió en un actor clave dentro de la red de concesionarios de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Autos y Vans en la región. En plena pandemia inauguró una moderna casa central en la capital neuquina, a la que se sumó la apertura de su sede en San Carlos de Bariloche, consolidándose como un punto de referencia en la zona andina.



El propio presidente de la compañía, Fabián Taraborelli, lo resume así en diálogo con Diario Río Negro: “Somos una empresa plenamente afianzada en la región. Desde nuestro desembarco en Neuquén, en 2017, iniciamos un camino de crecimiento constante. Durante la pandemia inauguramos nuestra nueva casa central, sumamos nuestra sucursal en San Carlos de Bariloche y próximamente estaremos en Añelo, acompañando de cerca la actividad de Vaca Muerta.”

Una inversión estratégica en Añelo

La apertura de la nueva sucursal en Añelo representa una inversión superior a los $3.000 millones de pesos. El desembolso se orienta a tres ejes principales: infraestructura de primer nivel, tecnología de última generación para diagnóstico y mantenimiento, y un equipo de profesionales capacitados para atender las demandas de la industria energética.

El objetivo, según Taraborelli, es claro: “Queremos que las empresas que operan en la zona dispongan de un taller oficial Mercedes-Benz a pocos kilómetros de sus operaciones, evitando traslados extensos y pérdidas de tiempo valioso”. Añelo es un punto neurálgico para el transporte pesado vinculado al petróleo y al gas, y allí la marca busca ofrecer soporte confiable, ágil y permanente a los transportistas que sostienen la actividad de Vaca Muerta.

La nueva sucursal en Añelo representa una inversión superior a los $3.000 millones de pesos.

Servicios y modelos a la medida de la región

La nueva base en Añelo contará con un esquema de atención especialmente diseñado para las necesidades del sector energético. Habrá un taller móvil preparado para intervenir directamente en los yacimientos, lo que permitirá dar respuesta inmediata en el lugar de operación.

Además, se ofrecerá asistencia técnica las 24 horas para las unidades con contratos de mantenimiento, asegurando la continuidad de la actividad y minimizando los tiempos de inactividad.



En cuanto a la demanda, Taraborelli explicó: “Los camiones que más se comercializan corresponden a los de línea pesada. Hoy el foco de demanda está centrado en la línea Actros con sus modelos 2045 (4×2) y 2545 (6×2), más las nuevas versiones Classic Space con cabinas más compactas de techo bajo y versiones más accesibles que buscan ofrecer un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y costos”.

Entre los clientes principales se encuentran compañías del rubro energético, que concentran el mayor volumen de camiones en circulación en la región. El respaldo posventa es un valor diferencial que Taraborelli busca reforzar, posicionándose como socio estratégico de las empresas que requieren máxima disponibilidad de sus flotas.

Balance y proyecciones hacia 2025

A pocos meses de cerrar 2025, el Grupo Taraborelli evalúa su desempeño con un balance positivo. Desde 2017, la concesionaria mantiene un crecimiento sostenido en volumen de ventas y servicios, consolidando su presencia en Neuquén y Río Negro. “Gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo y por encontrarnos en una región muy rica, nuestro desempeño comercial no deja de crecer desde 2017, superándonos en volumen de venta anual año a año”, señaló Fabián Taraborelli.

El futuro inmediato está marcado por la apertura en Añelo, pero el horizonte de la empresa va más allá: la concesionaria trabaja para fortalecer aún más su red regional y acompañar los cambios tecnológicos que llegarán a los vehículos pesados en los próximos años.