ASÍ LO VEO YO | «La industria automotriz se recuperó rápido y nuestra proyección para la Patagonia es positiva»

“Gibran Salem, Director General de Sahiora, se mostró entusiasmado con la llegada del Chevrolet Spark 100% eléctrico a la Patagonia, destacando su potencial en ciudades como Neuquén.

“Es un auto muy urbano, con carga rápida, y por suerte somos los primeros en traerlo a toda la red de Chevrolet en la región”, señaló. Para Salem, comercializar un vehículo eléctrico es un desafío novedoso, pero también representa la posibilidad de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades locales.

La marca, afirmó, ha logrado recuperar volumen rápidamente tras años difíciles para la industria automotriz, y la proyección para el segundo semestre es aún más alentadora. Además, resaltó que el conocimiento profundo del mercado patagónico, construido durante décadas por su familia, permite acercarse al cliente de manera más cercana y efectiva, fortaleciendo la relación con la comunidad y consolidando la presencia de la marca en la región. Este lanzamiento simboliza innovación, adaptación y un compromiso con la movilidad sustentable en el sur argentino.