ASÍ LO VEO YO/ “Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina

“Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina y traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable", dijo Jim Farley, CEO de Ford Motor Company.

Redacción

Por Redacción

Jim Farley, CEO de Ford Motor Company.

Ford eleva su inversión en la Argentina a u$s870 millones. El anuncio se realizó durante la visita de Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, a la Planta Pacheco. “Nos enorgullece nuestro crecimiento en la Argentina y traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable, producida en Pacheco. Esto refleja nuestro compromiso con la región y su gente”, destacó Farley.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, señaló: “Esta inversión consolida a Pacheco como centro regional de pick-ups, agregando una versión electrificada de altísima tecnología y continuando nuestra estrategia ‘power of choice’, que permite elegir la propulsión que mejor se adapte a cada cliente”.

La Ranger híbrida enchufable ofrecerá performance y eficiencia, mayor ahorro de combustible y menos emisiones, sin perder robustez, capacidad de carga y todoterreno. Combina la experiencia de manejo de un eléctrico con la autonomía de un híbrido, ideal para trabajo y recreación.

Desde su nueva generación, Ranger duplicó su participación de mercado en Sudamérica y celebra 30 años en Argentina, proyectando récords de producción: 76.000 unidades en 2025 y más de 80.000 en 2026, junto a 300 nuevos empleos. Con más de 110 años en el país, Ford ratifica su compromiso con inversión, producción y desarrollo social.


