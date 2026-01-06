El Citroën CX se comercializó oficialmente en Argentina entre 1979 y 1982, importándose en pocas unidades debido a su elevado costo. Hoy en día, es un coche clásico muy valorado por coleccionistas.

El Citroën CX fue el sucesor del icónico Citroën DS y heredó gran parte de su tecnología innovadora, como la suspensión hidroneumática y la dirección asistida Diravi.

Con Inteligencia Artificial, se puede observar cómo sería una reversión del icónico auto que se vendió en Argentina.

Así sería el nuevo Citroën CX: la versión 2027 del icónico auto que se vendió en Argentina

Si Citroën y el grupo Stellantis estarían proyectando para el futuro cercano, este auto tendría el ADN innovador que hizo famoso al modelo original (como la suspensión hidroneumática y su aerodinámica extrema).

Cómo sería la mecánica del nuevo Citroën CX

1. Propulsión: Eléctrica o Híbrida de Ultra-Eficiencia

Siguiendo la tendencia actual, el CX 2027 abandonaría los motores de combustión tradicionales por dos opciones principales:

Versión 100% Eléctrica (e-CX): Basado en la plataforma STLA Large, con una batería de 85 a 100 kWh que permitiría una autonomía superior a los 700 km . El CX siempre fue un devorador de autopistas, y esta configuración mantendría esa esencia.

Basado en la plataforma STLA Large, con una batería de que permitiría una autonomía superior a los . El CX siempre fue un devorador de autopistas, y esta configuración mantendría esa esencia. Versión Híbrida Enchufable (PHEV): Un motor de gasolina pequeño y eficiente combinado con motores eléctricos en ambos ejes (tracción total), ofreciendo hasta 360 CV (similar al actual DS 9 o 508 PSE) y una autonomía eléctrica de unos 100 km para ciudad.

2. Suspensión: «Advanced Comfort 2.0»

El CX era famoso por su «alfombra mágica». Para 2027, la mecánica incluiría:

Amortiguadores Progresivos Hidráulicos: Una evolución electrónica de la hidroneumática clásica.

Una evolución electrónica de la hidroneumática clásica. Suspensión Predictiva: Cámaras situadas en el frontal «leen» las irregularidades del asfalto milisegundos antes de pasarlas, ajustando la dureza de cada rueda de forma independiente para que el chasis ni se mueva.

3. Dirección y Dinámica: Regreso del DIRAVI

Dirección «By-Wire» (Electrónica): Sin conexión física entre el volante y las ruedas, permitiendo que el volante sea retráctil en modos de conducción autónoma.

Sin conexión física entre el volante y las ruedas, permitiendo que el volante sea retráctil en modos de conducción autónoma. Efecto Diravi Moderno: Recuperaría la mítica dirección autocentrante del CX original, pero mediante software, ajustando la dureza y el retorno según la velocidad y el modo de conducción.

4. Aerodinámica Activa

Fiel a su nombre (CX por el coeficiente de resistencia aerodinámica), la mecánica exterior sería móvil: