ASÍ LO VEO YO / Renault consolida su crecimiento y mira a 2026

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina.

En el primer encuentro del año con la prensa, realizado en el Renault Summer Experience de Cariló, Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, trazó un completo panorama sobre el desempeño de la marca y los desafíos que vienen. En un contexto todavía exigente, destacó que Renault creció muy por encima del mercado. “El mercado creció alrededor de un 50% y Renault lo hizo un 70%. El balance para nosotros fue bueno”, afirmó, aunque reconoció un segundo semestre más volátil.

De cara a 2026, Sibilla proyectó un mercado cercano a las 620.000 unidades y anticipó mayor estabilidad en precios. “Los autos aumentaron bastante menos que la devaluación. Incluso en enero bajamos en promedio un 0,9% nuestros precios”, explicó, y señaló que el principal freno para el crecimiento sigue siendo el crédito: “Tiene que haber financiamiento más largo, con una tasa razonable. Hoy la tasa cero la financiamos las automotrices”.

En cuanto a producto, confirmó avances clave. Sobre la pick up nacional que se fabricará en Santa Isabel, aseguró que será una premier mundial con fuerte perfil exportador y 35% de integración local. “Este auto no existe en otro país y se va a fabricar sólo en la Argentina”, remarcó. También anticipó la llegada de Boreal en marzo, un SUV que reforzará la oferta del rombo en un segmento estratégico.