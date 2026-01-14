Cuáles son los 10 autos eléctricos más vendidos de Argentina: el sorpresivo líder y el avance chino

En el segmento premium, Volvo se consolida como referencia, mientras que marcas como BMW y Mercedes-Benz mantienen presencia con volúmenes más acotados. (Foto: gentileza)

El fuerte desembarco de marcas chinas en la Argentina, impulsado por la apertura de cupos de importación sin arancel, empezó a mostrar resultados concretos. Nuevos jugadores, precios más competitivos y una oferta enfocada en el uso urbano modificaron el mapa de un segmento que hasta hace poco tenía un peso casi simbólico.

En este contexto, los autos eléctricos cerraron el año con un crecimiento histórico y dejaron una señal clara: la movilidad eléctrica dejó de ser una rareza para convertirse en un mercado en construcción.

De acuerdo con el informe de ACARA, durante el año se patentaron 1.279 vehículos 100% eléctricos, más del doble que en 2024 (557 unidades). El salto interanual fue del 129,6%, una cifra que no tiene comparación con ningún otro segmento del mercado automotor argentino. Si bien el volumen total sigue siendo bajo frente al mercado general, la tendencia marca un punto de quiebre.

La clave: autos chicos y marcas nuevas

Gran parte de este crecimiento se explica por la llegada de marcas chinas, que aprovecharon el esquema de cupos sin arancel para ingresar con modelos compactos, bien equipados y pensados para la ciudad.

El año pasado se vendieron 36 unidades del Great Wall ORA 03. (Foto: gentileza)

A diferencia de intentos anteriores, la nueva oferta se alineó mejor con las necesidades reales del usuario argentino: recorridos urbanos, costos contenidos y formatos chicos. Esa combinación permitió que algunos productos lograran ventas sostenidas a lo largo del año.

El ranking: los 10 más vendidos de 2025

El listado anual deja en evidencia el protagonismo de los modelos urbanos. El liderazgo del Chevrolet Spark EV se apoyó en su relación precio-producto, seguido muy de cerca por la avanzada de BYD, la marca que se consolidó rápidamente como referencia del segmento.

Entre los utilitarios la Renault Kangoo E-Tech sobresale con la venta de 40 unidades en 2025. (Foto: gentileza)

Chevrolet Spark EV : 206 unidades

: 206 unidades BYD Dolphin Mini : 175 unidades

: 175 unidades BYD Yuan Pro : 169 unidades

: 169 unidades Volvo EX30: 140 unidades

140 unidades Renault Megane E-Tech : 104 unidades

: 104 unidades Renault Kangoo E-Tech : 40 unidades

: 40 unidades BAIC EU5 : 40 unidades

: 40 unidades Great Wall ORA 03 : 36 unidades

: 36 unidades Coradir Chiki : 28 unidades

: 28 unidades BMW iX2: 23 unidades

En el plano premium, el Volvo EX30 confirmó que existe demanda para propuestas más sofisticadas, aunque en volúmenes todavía acotados. La conclusión es clara: los eléctricos que funcionan hoy en el país son compactos y urbanos, muy lejos aún de una masificación de SUVs grandes o pickups.

Un mercado chico, pero con una señal contundente

En términos generales, los autos eléctricos representaron menos del 0,3% del total del mercado, que en 2025 alcanzó las 612.178 unidades patentadas, con un crecimiento interanual del 47,8%. Sin embargo, ningún otro segmento mostró una aceleración comparable a la de los eléctricos.

La consolidación de BYD, el avance sostenido de otras marcas chinas y la ampliación de la oferta explican por qué 2025 puede leerse como un año bisagra. A esto se suma la expectativa por las marcas que todavía no desembarcaron plenamente y que lo harán gracias a los cupos sin arancel, lo que promete más competencia y variedad.

El ranking confirma el liderazgo absoluto de las marcas chinas, con BYD al tope del mercado eléctrico argentino. (Foto: gentileza)

De cara a 2026, el desafío será transformar este crecimiento porcentual en volumen real, con más modelos disponibles, precios competitivos y una infraestructura de carga que acompañe. El mercado sigue siendo pequeño, pero la tendencia ya quedó marcada.

Las marcas de autos eléctricos más vendidas en 2025

Con base exclusivamente en el acumulado de ventas de todo 2025, este es el ranking del 1 al 10 de las marcas de autos 100% eléctricos más vendidas en la Argentina:

BYD – 344 unidades Renault – 232 unidades Chevrolet – 218 unidades Volvo – 179 unidades Coradir – 78 unidades BAIC – 40 unidades Great Wall Motors (GWM) – 36 unidades Ford – 27 unidades Mercedes-Benz – 25 unidades BMW – 23 unidades

El ranking confirma el liderazgo absoluto de las marcas chinas, con BYD al tope del mercado eléctrico argentino y una diferencia clara sobre sus competidores. También muestra el buen desempeño de Renault y Chevrolet, que lograron posicionarse fuerte gracias a modelos urbanos y utilitarios eléctricos.

En el segmento premium, Volvo se consolida como referencia, mientras que marcas como BMW y Mercedes-Benz mantienen presencia con volúmenes más acotados. A su vez, la aparición de Coradir destaca el rol de la producción nacional dentro de un mercado todavía pequeño, pero en crecimiento sostenido.