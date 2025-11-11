Así sería el nuevo Peugeot 505: la versión 2026 del clásico auto fabricado en Argentina 

El Peugeot 505 es un auto producido entre 1979 y 1992 en Europa, aunque su fabricación continuó en otros mercados como Argentina hasta 1995. Conocido por su confort de marcha y diseño, fue el sucesor del Peugeot 504.

El diseño de la carrocería fue obra de Pininfarina, mientras que el interior fue diseñado por Paul Bracq. El estilo, si bien conservador, destacaba por su elegancia. A lo largo de su producción, el Peugeot 505 estuvo disponible con una amplia gama de motores de gasolina y diésel, con variantes atmosféricas y turboalimentadas

Ahora, con la inteligencia Artificial de Google, se puede observar cómo sería el nuevo Peugeot 505, la versión 2026.

Su mecánica combinaría la robustez y comodidad legendarias del original con la tecnología de motorización actual de Peugeot, orientada a la eficiencia y la electrificación.

El nuevo 505 dejaría atrás los motores puramente diésel y nafteros atmosféricos del pasado para adoptar un tren motriz moderno y sostenible:

Híbrido Enchufable (PHEV): La Opción de Alto Rendimiento Motorización: Un motor naftero turbo (probablemente un 1.6 PureTech) combinado con un motor eléctrico.

Un motor naftero turbo (probablemente un 1.6 PureTech) combinado con un motor eléctrico.

Transmisión: Automática de 8 velocidades (EAT8).

Automática de . Ventaja: Ofrece una excelente performance y la capacidad de circular en modo 100% eléctrico durante decenas de kilómetros (típicamente 50-80 km). Sería ideal para combinar el uso urbano con largos viajes por ruta. Eléctrico Completo (BEV): La Opción Cero Emisiones Motorización: Uno o dos motores eléctricos. La versión con dos motores podría ofrecer Tracción Integral (AWD) .

Potencia Estimada: Alrededor de 200 a 300 CV, ofreciendo una aceleración instantánea y superior a los modelos nafteros.

Autonomía: Una batería de gran capacidad (posiblemente 70-80 kWh) para garantizar una autonomía superior a 500 kilómetros (ciclo WLTP), esencial para el mercado argentino.

Ventaja: Máxima eficiencia, silencio y la respuesta más rápida al acelerador. Híbrido Ligero (Mild Hybrid) o Naftero Turbo Eficiente Motorización: Un motor naftero turbo de baja cilindrada (como el 1.2 PureTech o el 1.6 PureTech), con asistencia de 48V (Mild Hybrid) para reducir el consumo.

Potencia Estimada: Entre 130 y 180 CV.

Transmisión: Automática de 8 velocidades.

Automática de 8 velocidades. Ventaja: Sería la versión de entrada, manteniendo un consumo bajo y prestaciones adecuadas para su segmento.

Chasis y Tracción (La Herencia del 505)

Plataforma: Utilizaría una plataforma modular moderna de Stellantis, como la EMP2, adaptada para vehículos grandes.

Tracción: A diferencia del 505 original que era tracción trasera, el modelo 2026 sería principalmente tracción delantera (FWD), con la opción de Tracción Integral (AWD) en las versiones híbridas enchufables o eléctricas de alta gama, usando un motor eléctrico en el eje trasero.

A diferencia del 505 original que era , el modelo 2026 sería principalmente , con la opción de en las versiones híbridas enchufables o eléctricas de alta gama, usando un motor eléctrico en el eje trasero. Suspensión: Un esquema moderno, con una suspensión independiente en las cuatro ruedas, probablemente con una configuración multilink en el eje trasero para asegurar el máximo confort y tenida en ruta, un aspecto clave que heredaría del 505 clásico.

En resumen, la mecánica estaría definida por la electrificación, la eficiencia turbo y la transmisión automática de 8 marchas, manteniendo un chasis enfocado en el confort superior para los viajes largos que el 505 siempre representó.