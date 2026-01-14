El boom de los importados: seis de cada diez autos vienen de afuera y un «tapado» lidera el ranking

A lo largo de 2025, el mercado automotor argentino vivió un fenómeno que reordenó por completo el mapa de ventas: los autos importados pasaron a ser mayoría. Lejos de tratarse de un dato anecdótico, el número marca un cambio estructural.

De los 612.178 vehículos 0 km patentados, cerca del 60% llegó desde el exterior, lo que equivale a unas 367.000 unidades, frente a un 40% de producción nacional. Este contexto permitió que marcas sin producción local ganaran protagonismo y construyeran volúmenes de venta impensados pocos años atrás.

¿De dónde vienen los «importados»?

Aunque el imaginario suele asociar “importado” con vehículos que llegan desde Europa o Asia, la realidad es bastante distinta. La gran mayoría de los autos importados provino de Brasil, gracias a los acuerdos comerciales vigentes. A ese flujo se sumaron unidades provenientes de México, Colombia y Uruguay, además de un volumen creciente desde Corea y China.

Un tercer grupo clave lo conformaron los modelos que ingresaron al cupo sin arancel para híbridos y eléctricos, un esquema que empezó a tener impacto real sobre el mercado y que será todavía más relevante en 2026.

Los importados que no pagan arancel del 35% fueron en total unas 312.000 unidades. (Foto: gentiza)

Dentro de este escenario, los importados que no pagan el arancel del 35% concentraron alrededor del 88% del total (unas 312.000 unidades), mientras que el restante 12% correspondió a vehículos de otros continentes. En ese grupo conviven autos traídos por importadores independientes y modelos importados directamente por las propias terminales automotrices.

El ranking 2025: las 10 marcas importadas más vendidas

Algunas marcas lograron el éxito apoyadas en modelos regionales, otras con productos chinos bien posicionados en precio y equipamiento, y también hubo lugar para marcas premium que consolidaron su nicho.

Hyundai – 5.408 unidades BAIC – 4.578 unidades Kia – 3.091 unidades Mercedes-Benz – 2.807 unidades Haval – 2.628 unidades Audi – 2.574 unidades BMW – 2.472 unidades DFSK – 801 unidades Foton – 792 unidades JAC – 784 unidades

El HB20, fabricado en Brasil, se posicionó como uno de los autos más accesibles del segmento B. (Foto: gentileza)

El liderazgo quedó en manos de Hyundai, que se convirtió en la marca importada más vendida del año. El impulso decisivo lo dio el HB20, fabricado en Brasil, que se posicionó como uno de los autos más accesibles del segmento B y explicó más de la mitad de las ventas de la marca. Su llegada coincidió con un mercado ávido de opciones económicas y con buen nivel de equipamiento.

La avanzada asiática: BAIC y Kia

En el segundo escalón aparece BAIC, que fue la marca china más vendida de 2025. Su desempeño se apoyó casi exclusivamente en dos modelos: el BJ30 y el X55, ambos SUVs que lograron captar la atención del público por su relación precio-producto. Parte de su oferta ingresó bajo el esquema de cupo sin arancel, un factor que empieza a jugar fuerte.

El podio lo completa Kia, que tuvo en el K3 mexicano a su principal aliado. Con versiones hatch y sedán, el modelo explicó la mayor parte de las ventas y permitió que la marca coreana se mantuviera competitiva sin producción local.

Premium y utilitarios

En cuarto lugar se ubicó Mercedes-Benz, que combina una situación particular: produce utilitarios en Argentina, pero toda su gama de autos premium es importada. Modelos como el GLC, el Clase A y el GLA sostuvieron un volumen sólido dentro del segmento de mayor valor.

El quinto puesto fue para Haval, otra marca china que consolidó su presencia con SUVs medianos. El Jolion y el H6 se repartieron casi por igual las ventas y confirmaron que el público argentino empieza a naturalizar la compra de marcas chinas.

Más atrás aparecen Audi y BMW, con números similares y una estrategia centrada en SUVs compactos y medianos, mientras que el top ten se completa con marcas orientadas a utilitarios y pick-ups livianas como DFSK, Foton y JAC, todas de origen chino.

El boom de los importados no solo explica una foto de 2025, sino que anticipa lo que viene. Con más marcas chinas en camino y un cupo sin arancel que todavía no mostró todo su potencial, el mercado argentino parece encaminado a profundizar esta tendencia.