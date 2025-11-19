Bariloche lidera el boom del carsharing

Rentennials.app es una plataforma argentina de alquiler de autos particulares que conecta a propietarios de vehículos con turistas en busca de opciones flexibles, digitales y asequibles.

La movilidad colaborativa pisa fuerte en el sur argentino. En un contexto donde el turismo se reinventa a partir de la digitalización, la eficiencia y la sustentabilidad, el carsharing se consolida como protagonista de una nueva forma de viajar. En este escenario, Rentennials, la plataforma mendocina que conecta a propietarios de autos con turistas que buscan alquilar, acaba de superar los 40.000 usuarios registrados y los 7.000 alquileres concretados en todo el país, marcando un récord histórico para el sector.



Con presencia en las principales plazas turísticas (entre ellas Bariloche, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Mar del Plata y la Costa Atlántica), la empresa se prepara para una temporada alta 2025/2026 sin precedentes, impulsada por el crecimiento del turismo nacional y el avance de la economía colaborativa.

“Estamos entrando a una etapa donde el carsharing ya es parte del ecosistema turístico argentino. Los viajeros eligen experiencias personalizadas y flexibles, y los dueños de autos encuentran una forma sencilla de generar ingresos”, afirmó diario Río Negro, Gerardo Germanó, CEO y cofundador de Rentennials.

El carsharing, motor del turismo en Bariloche

Bariloche, destino icónico de la Patagonia, se consolida como una de las plazas más fuertes dentro del ecosistema de Rentennials. Actualmente, representa más del 10% del total de alquileres mensuales de la plataforma. Este desempeño no sorprende: la combinación de paisajes únicos, turismo todo el año y una fuerte demanda de movilidad flexible convierten a la ciudad en el escenario ideal para el modelo peer-to-peer, donde los propios vecinos se transforman en anfitriones de su comunidad.



Los modelos más solicitados por los turistas en la región son el Nissan March, Fiat Pulse, Renault Kwid y Fiat Cronos, todos de año 2020 en adelante. Este perfil refleja la preferencia por vehículos modernos, confiables y de bajo consumo, ideales para recorrer los caminos del sur con autonomía.



“Bariloche siempre fue una plaza estratégica para nosotros, porque combina alto flujo turístico con una comunidad local que entiende el valor de compartir recursos. Eso genera un círculo virtuoso: ingresos para los anfitriones y accesibilidad para los visitantes”, explicó Andrés Puebla, cofundador de Rentennials.

Además, el carsharing aporta una solución sustentable frente a los desafíos de movilidad y estacionamiento en temporada alta, reduciendo la necesidad de ampliar flotas propias o depender exclusivamente del rent a car tradicional.

Un mercado en expansión en toda Latinoamérica

El auge del carsharing en la Argentina forma parte de una tendencia regional. De acuerdo con MarkNtel Advisors, el mercado latinoamericano alcanzó los u$s93,65 millones en 2023 y crecerá a una tasa anual del 22,7 % hasta 2030. Esta expansión confirma que la movilidad colaborativa se consolida como un nuevo modelo de consumo inteligente, sustentable y descentralizado.



En la Argentina, la penetración del modelo peer-to-peer crece especialmente en destinos turísticos, donde la flexibilidad y la conectividad digital son esenciales. La combinación de economía colaborativa, tecnología y turismo genera un nuevo paradigma: los autos dejan de ser un gasto inmovilizado para convertirse en una fuente de ingresos y de conexión comunitaria.

“La movilidad ya no se mide solo por kilómetros recorridos, sino por la capacidad de conectar personas, experiencias y economías locales”, agregó Germanó.

Mirando hacia la temporada alta 2025/2026

La temporada 2025/2026 se perfila como la más fuerte en la historia de Rentennials. Con la recuperación plena del turismo interno y la llegada de viajeros internacionales a destinos como Bariloche, Mendoza o la Costa Atlántica, la empresa proyecta un crecimiento exponencial tanto en nuevos anfitriones como en reservas concretadas.



El perfil del usuario también está cambiando: más digital, más independiente y con mayor conciencia económica y ambiental. Gracias a su sistema 100 % online, Rentennials permite reservar un auto en minutos, con verificación de identidad, cobertura asegurada y atención personalizada, garantizando una experiencia segura y confiable para ambas partes.

La plataforma, fundada en 2022 en Mendoza, ya opera en casi toda la Argentina, además de tener presencia en Miami y Perú. Su modelo de negocio impulsa una red de colaboración local que dinamiza las economías regionales y promueve el uso eficiente de los recursos.

Tecnología, confianza y comunidad

El crecimiento del carsharing argentino no es solo una tendencia pasajera: es un cambio cultural en marcha. Rentennials combina tecnología de punta con una fuerte presencia humana, fomentando una comunidad que crece mes a mes.

Con más de 2.000 vehículos publicados y 35.000 días alquilados, la empresa demuestra que el futuro de la movilidad ya está aquí. Y en Bariloche, ese futuro tiene nombre propio: carsharing con acento patagónico, donde la colaboración, la tecnología y el turismo se encuentran para mover la economía y las experiencias de viaje hacia una nueva dirección.