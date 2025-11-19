Neuquén protagonista: el mercado de autos usados sigue en alza

El crecimiento más marcado se observa en provincias del interior como Formosa, Neuquén y Santiago del Estero. Además, la práctica de entregar un vehículo usado como parte de pago sigue siendo clave para dinamizar las operaciones,

La venta de autos usados continúa mostrando fortaleza en 2025. Entre enero y octubre, se registraron más de 1,6 millones de transferencias, un crecimiento del 11,8% frente al mismo período del año anterior, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



En octubre, el mercado sintió cierta ralentización debido a la incertidumbre política y la volatilidad del dólar: se concretaron 166.285 operaciones, lo que representa una caída del 3,1% en comparación con octubre de 2024. A pesar de esto, la tendencia anual sigue siendo positiva. Alejandro Lamas, secretario de la CCA, señaló que “tras las elecciones y con un panorama más estable, se espera que noviembre recupere la dinámica habitual de consultas y ventas”. La proyección de la entidad indica que 2025 podría cerrar con más de 1.750.000 transferencias.

El Volkswagen Gol y Gol Trend se mantuvo en la cima con 9.037 unidades transferidas. En segundo lugar quedó la Toyota Hilux con 6.694, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic con 4.616.

Chevrolet Classic, en el podio.

Perspectivas de cierre de 2025

El sector mantiene expectativas positivas para el último trimestre. La CCA proyecta que, con mayor estabilidad económica y confianza del consumidor, el mercado superará los 1,7 millones de transferencias. El crecimiento más marcado se observa en provincias del interior como Formosa, Neuquén y Santiago del Estero.

Además, la práctica de entregar un vehículo usado como parte de pago sigue siendo clave para dinamizar las operaciones, consolidando al mercado de autos usados como uno de los segmentos más activos de la industria automotriz argentina en 2025.

Los diez autos más vendidos del país

1 Volkswagen Gol y Gol Trend

9.037

2 Toyota Hilux

6.694

3 Chevrolet Corsa/Classic

4.616

4 Volkswagen Amarok

4.577

5 Ford Ranger

4.424

6 Toyota Corolla

3.437

7 Ford EcoSport

3.389

8 Peugeot 208

3.232

9 Fiat Palio

3.099

10 Toyota Etios

2.700

