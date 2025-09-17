Chevrolet Captiva PHEV: el debut del primer híbrido

Chevrolet prepara una nueva jugada estratégica para el mercado argentino. Además del anunciado SUV compacto eléctrico desarrollado en alianza con SAIC en China, la marca confirmó que antes de fin de año pondrá a la venta el Captiva PHEV, su primer modelo híbrido enchufable en la región.

El anuncio se dio en el marco del programa Chevrolet 360 2025, un ciclo de presentaciones regionales que tuvo ediciones en Brasil y ahora en Buenos Aires.

Allí se mostraron por primera vez las nuevas generaciones de Onix, Onix Plus y Tracker, además del Spark EUV, el B-SUV 100% eléctrico con el que la automotriz se suma al plan de electromovilidad impulsado por el gobierno argentino, que otorga beneficios impositivos para vehículos sustentables con un valor FOB menor a USD 16.000.



El cierre del evento guardaba una sorpresa: la quinta novedad fue la Captiva PHEV, una SUV de segmento C que se distingue de la Captiva EV ya lanzada en Brasil y Colombia. Este modelo combina un motor a combustión con otro eléctrico recargable externamente, ofreciendo así mayor autonomía, consumo eficiente y menores emisiones.



En su primera etapa, la Captiva PHEV se comercializará exclusivamente en Argentina y Uruguay, mientras que otros países de la región recibirán la variante 100% eléctrica. El modelo ingresará dentro del cupo oficial de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos anuales exentos de aranceles de importación extra zona, y su llegada está prevista para antes de fin de año.