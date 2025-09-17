Los 10 autos usados más vendidos de la Argentina

Durante el mes de agosto, el mercado de autos usados registró un leve retroceso, aunque el balance anual continúa reflejando un crecimiento sólido. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se transfirieron un total de 167.525 vehículos, lo que implica una baja del 5,05% frente a agosto de 2024, cuando se registraron 176.435 operaciones, y un descenso del 6,60% respecto de julio pasado, con 179.363 transferencias.



A pesar de este freno en la dinámica mensual, el acumulado del año continúa en terreno positivo. Entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, mostrando un aumento del 15,08% con relación al mismo período de 2024, que cerró con 1.099.501 vehículos transferidos. Esto evidencia que, aunque algunas mensualidades presenten altibajos, el sector mantiene un ritmo de crecimiento sostenido a lo largo del año.



Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, comentó: “agosto reflejó una desaceleración frente a los meses previos y al mismo mes del año pasado. Factores como la incertidumbre política, la fluctuación del dólar y las altas tasas de interés motivaron a muchos compradores a postergar la operación. Sin embargo, la demanda sigue presente y los concesionarios mantienen un stock sólido en todo el país”.



El ranking mensual de autos usados continúa siendo liderado por el Volkswagen Gol, que registró 9.172 operaciones. Le siguen en popularidad la Toyota Hilux y los modelos Corsa y Classic, consolidando la preferencia de los compradores por vehículos confiables y con amplia disponibilidad de repuestos.

La pickup Toyota Hilux, el segundo vehículo usado más elegido por los argentinos.

En términos regionales, se observa un crecimiento más pronunciado en el interior del país. Formosa lidera el incremento de ventas con un 41,68%, seguida por Neuquén, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires mostró un desempeño más moderado, con un aumento del 8,5% en las transferencias.



La tabla refleja la consolidación de modelos históricos como el Gol, que sigue siendo el preferido por los argentinos, y la fuerte presencia de pickups, que se mantienen como una de las categorías más demandadas del mercado.

En ese sentido, la combinación de modelos accesibles, confiables y de amplia circulación asegura que el comercio de autos usados continuará siendo una de las actividades más activas dentro de la industria.

Los 10 autos usados más vendidos en agosto 2025

1-VW Gol y Trend

9.172

2-Toyota Hilux

6.472

3-Corsa y Classic

4.948

4-VW Amarok

4.518

5-Ford Ranger

4.254

6-Peugeot 208

3.513

7-Ford EcoSport

3.433

8-Toyota Corolla

3.312

9-Fiat Palio

3.129

10-Ford Ka

3.124