IA: el motor que transforma la industria automotriz

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un eje estratégico para Stellantis en la Argentina y en el mundo. La compañía avanza en la incorporación de soluciones que transforman su operación industrial, potencian el desarrollo de nuevos modelos y elevan la experiencia del cliente, alineada con su hoja de ruta global Dare Forward 2030.

Procesos productivos y logísticos

“En línea con la estrategia global de manufactura inteligente de Stellantis, estamos desplegando soluciones de inteligencia artificial que transforman nuestros procesos industriales. En nuestras plantas, la IA se aplica al control de calidad mediante sistemas de visión 3D que detectan desviaciones mínimas en línea de producción. También integramos robots guiados por IA para tareas de ensamblaje y logística in-plant, lo que optimiza los flujos de materiales y reduce significativamente los retrabajos. A nivel corporativo, colaboramos con partners tecnológicos como Mistral AI para implementar modelos de detección de anomalías en tiempo real, y escalamos las mejores prácticas del programa global Factory Booster, que impulsa la eficiencia y la innovación en los sitios industriales de toda la región”, explicaron a Diario Río Negro desde la compañía.

Desarrollo de nuevos modelos y experiencia de cliente

Y agregaron: “En los desarrollos globales de Stellantis usamos arquitectura de software STLA (Brain, SmartCockpit y AutoDrive) usa IA para acelerar el desarrollo de vehículos mediante simulaciones virtuales, simplificar interfaces y sumar funciones con actualizaciones continuas. Esto permite reducir los ciclos de ingeniería y mejorar la calidad desde etapas tempranas. En cuanto a la experiencia de uso, la integración de asistentes conversacionales -como ChatGPT en Peugeot y DS IRIS con ChatGPT- permite interacciones naturales por voz, navegación contextual y control de funciones del vehículo, elevando el estándar de conectividad y comodidad para los clientes”.



La compañía también detalló la importancia de los servicios digitales: “Peugeot presentó recientemente en la Argentina un pack de servicios conectados, diseñado para facilitar la conducción y la vida diaria de sus clientes, accediendo a un mayor control de sus vehículos gracias a una variedad de funciones inteligentes”.



Stellantis tiene a IARA, su embajadora digital desarrollada con iteligencia artificial.

Una de las grandes novedades de esta innovación es la APP MyPeugeot, que convierte el smartphone en un punto de contacto privilegiado entre el cliente, el vehículo, la marca y su red de concesionarios, con múltiples funciones prácticas para la vida diaria. Gratuita y disponible para iOs y Android, esta APP funciona como un control remoto que permite activar la bocina, las balizas y bloquear o desbloquear el vehículo.



A su vez, indicaron que “esta nueva propuesta proporciona a los conductores información de mantenimiento y estadísticas de conducción. De esta forma, el cliente encontrará información personalizada sobre revisiones, consumos y trayectos. Además, ofrece consejos de mantenimiento, localiza el service oficial Peugeot más cercano y recuerda la localización de estacionamiento del vehículo. Ahora, desde una sola APP, es posible solicitar turnos de taller en la red post venta Peugeot gracias al On Line Booking”.



En términos de seguridad, “estos modelos contarán con servicios de emergencia y de asistencia. En caso de un accidente, los conductores podrán activar el botón rojo SOS ubicado en la consola de techo. De esta forma, se activará una llamada geolocalizada y podrá enviarse asistencia de inmediato a los clientes Peugeot. Para mayor protección, si se dispara alguno de los airbags, este servicio se activará automáticamente. En caso de asistencia mecánica, un botón negro con la imagen de un operador y ubicado también en la consola de techo, permite el llamado geolocalizado a Peugeot Assistance”, remarcaron desde Stellantis.

Articulación local y global, con IARA como gran protagonista

La estrategia argentina se integra de lleno con la internacional: “La Argentina está alineada con la hoja de ruta global Dare Forward 2030 y plataformas STLA. Esto se ve reflejado en la disponibilidad y homologación de servicios impulsados por IA a nivel regional. En este sentido, ya acercamos a los usuarios locales servicios y asistentes impulsados por IA, como Peugeot Servicios Conectados, IARA (nuestra embajadora virtual, creada con IA, genera contenido relacionado con el mundo automotor, pero también incluye lifestyle, tecnología, cultura pop y novedades de cada una de las marcas de Stellantis) y GIA (la IA de Fiat para atención 24/7). A su vez, seguimos escalando funcionalidades a medida que el ecosistema tecnológico y regulatorio lo permite, asegurando una experiencia de vanguardia para nuestros clientes”, aseguraron.

Proyección a futuro

Finalmente, la compañía adelantó: “En el corto y mediano plazo proyectamos ampliar la cobertura de Servicios Conectados a más configuraciones, profundizar la integración de asistentes conversacionales (IARA/GIA) con nuestra red comercial y posventa, y trasladar a la operación local soluciones probadas globalmente en calidad y logística basadas en IA”.

Con estos pasos, Stellantis refuerza su compromiso de liderar la transformación digital y tecnológica en el sector automotor, con la inteligencia artificial como motor de una nueva era.