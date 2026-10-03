Viaducto de la Avenida Mosconi: «Estamos orgullosos», Gaido confirmó que la infraestructura está 100% terminada

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, aseguró que el 100% de la infraestructura primaria de pilotes, bases y columnas del nuevo viaducto que se construye sobre la Avenida Mosconi, en el acceso a la ciudad de Neuquén, se encuentra finalizada.

La mega obra contempla un sistema elevado para el tránsito entre la ciudad capital y Cipolletti, mientras que el flujo vehicular barrial se desplazará por la parte inferior para evitar cruces a nivel y así descongestionar el tránsito.

Mariano Gaido sobre el viaducto de la Avenida Mosconi

Respecto al estado de los trabajos y la modalidad de financiamiento, Gaido señaló que la ejecución avanza por encima de los plazos previstos y detalló: «Estamos orgullosos, son 30.000 millones de fondos públicos, fondos de la ciudad, del ordenamiento económico que tenemos, sin endeudamiento, a la neuquina, trabajando en todo momento».

Asimismo, el intendente estimó que el viaducto «va a permitir disminuir un 50% el tiempo de lo que es desde el puente carretero Neuquén – Cipolletti al aeropuerto».

Obras sobre la Avenida Mosconi. Foto: Municipalidad de Neuquén

Actualmente, el proyecto abarca a 70 operarios locales de la empresa adjudicataria y prevé una configuración de dos carriles por sentido de marcha que estarán alineados con la capacidad de los puentes carreteros.

Según lo detallado por el Ejecutivo, la dinámica de tránsito permitirá que los vehículos que crucen por el tramo elevado utilicen los dos carriles de izquierda, mientras que los automovilistas que se dirijan hacia las arterias internas podrán circular por los dos carriles de la derecha.

Como medida provisoria para aliviar la congestión mientras continúan las tareas viales, se habilitó un tramo de base negra sobre la colectora norte, en sentido único desde los puentes hasta la calle Alderete. Este paso reordena el flujo desde Cipolletti y las conexiones hacia sectores como Confluencia Rural desde las calles Islas Malvinas e Independencia.

Cómo siguen las obras sobre la Avenida Mosconi

Respecto al plano técnico, el Municipio informó que la estructura contempla ocho tramos en los cuales se montarán 10 vigas pretensadas por sección y se sumarán un total de 80 unidades de las cuales 68 ya se fabricaron. Esta semana se prevé la finalización de los últimos dos dinteles de apoyo hormigonados.

El jefe de la sección seis de la obra, Mario Corradi, precisó las próximas etapas del cronograma: «Todo el plan que tenemos los días próximos es terminar de coordinar el traslado de vigas para empezar a montarlas en el puente entre la primera y segunda semana de octubre». Además explicó que, tras el montaje de las vigas, se procederá al encastre de las prelosas que sostendrán el tablero principal, para luego avanzar con el armado de hierro y el hormigonado de las losas superiores.

Foto: Municipalidad de Neuquén

También informó que en los accesos al viaducto, el terraplén del sector oeste presenta un 98% de avance en su rampa con el muro armado culminado, resta ejecutar la losa de aproximación final. En tanto, en el sector este se iniciaron los trabajos de suelo y acondicionamiento de terreno. De forma complementaria, las cuadrillas trabajan en la canalización subterránea para el sistema eléctrico, las bases del alumbrado público y la construcción de veredas en el sector sur.