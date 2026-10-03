La Selección Argentina se medirá con la Sub-23 de Burkina Faso: formaciones, hora y TV

Agustín Giay y el capitán Cuti Romero volverían a ser titulares en la Selecciíon, esta noche ante Burkina Faso. (Foto: Clarín Fotografía)

La Selección Argentina afrontará este sábado desde las 21 su segundo amistoso de esta Fecha FIFA, cuando se mida con un equipo alternativo de Burkina Faso en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido por TyC Sports, contará con el arbitraje del chileno José Cabero y marcará una nueva oportunidad para que Lionel Scaloni pruebe variantes.

Aunque el entrenador no confirmó el equipo y tampoco dio demasiadas pistas durante los entrenamientos, se esperan varios cambios con respecto al once que viene de vencer a Bolivia. El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para observar a algunos futbolistas que buscan ganar terreno en la consideración de cara a los próximos compromisos de la Selección.

En el lateral derecho, Agustín Giay volvería a ser titular y tendrá una nueva oportunidad para adueñarse de un puesto que quedó abierto. El futbolista de Palmeiras busca aprovechar la ausencia de Gonzalo Montiel, quien no fue convocado para esta Fecha FIFA, y la suspensión de Nahuel Molina, que todavía debe cumplir seis fechas de sanción.

En el otro costado de la defensa también habría una modificación. Facundo Medina ingresaría por Román Vega y tendría la chance de ocupar el lateral izquierdo frente a Burkina Faso. Nicolás Tagliafico sería preservado para el próximo compromiso, ya que el martes Argentina enfrentará a Benín en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección en el país.

En el mediocampo estará otra de las novedades. Enzo Fernández ingresaría por Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios para acompañar al otro integrante del doble cinco. Por delante de ellos, Nicolás Paz y Matías Soulé jugarían unos metros más adelantados y con mayor libertad.

Por último, en ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez se mantendrían como el binomio ofensivo, aunque es probable que Scaloni le de minutos a José Manuel «Flaco» López y Santiago Castro.

Burkina Faso, entre retrasos y un equipo Sub-23

El partido tendrá además un condimento inesperado, ya que Argentina finalmente enfrentará a un seleccionado de Burkina Faso conformado mayoritariamente por futbolistas Sub-23. La situación se produjo después de una serie de inconvenientes que afectaron a la delegación africana durante el viaje hacia Buenos Aires.

Según informó el periodista Romain Molina en su cuenta de X, solo un futbolista de la selección mayor de Burkina Faso decidió subirse al avión, mientras que la mayoría de los convocados optó por no viajar. La decisión estuvo relacionada con los problemas logísticos y los sucesivos retrasos que sufrió el vuelo rumbo a la Argentina.

Ante esta situación, fueron convocados jugadores de la Sub-23, cuyo partido frente a Malí había sido cancelado, para evitar que Burkina Faso se quedara sin disputar el amistoso. El vuelo desde Casablanca, además, volvió a sufrir un retraso y tiene previsto arribar a Buenos Aires alrededor de las 15:30, apenas unas horas antes del comienzo del encuentro.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nico Paz, Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Burkina Faso: el entrenador Amir Abdou no dio pistas sobre la formación.

Hora: 21.

TV: TyC Sports y Telefe.

Árbitro: José Cabero (Chile).

Estadio: Monumental.