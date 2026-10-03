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El mapa con las alertas que afectan a 15 provincias, cuatro de ellas en la Patagonia: tormenta, viento zonda, nieve y más

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarillas y naranjas que tendrán impacto en gran parte de Argentina. El temporal combinará lluvias intensas, granizo, viento y hasta nieve. Mirá el detalle de las zonas afectadas.

Keila Giles

Por Keila Giles

El mapa con las alertas que afectan a 15 provincias, cuatro de ellas en la Patagonia

El mapa con las alertas que afectan a 15 provincias, cuatro de ellas en la Patagonia

La llegada de El Niño alteró el clima en todo el país. En plena primavera, la temperatura cayó drásticamente y se registran intensas nevadas en la cordillera, acompañadas por fuertes vientos y tormentas con abundante caída de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó una vez más su pronóstico y lanzó varias alertas -de nivel amarillo y naranja- que afectarán este sábado 3 de octubre a un total de 15 provincias, cuatro de ellas de la Patagonia.

El detalle de las alertas de este sábado: zonas afectadas en la Patagonia y el país

Según el mapa publicado por el organismo nacional, el aviso por tormentas rige para Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones. La zona delimitada en amarillo registrará precipitaciones de variada intensidad -algunas localmente fuertes-, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h. Se estiman valores acumulados de entre 10 y 20 mm, superables de forma puntual.

Por su parte, la alerta por lluvias persistentes abarca solo la provincia de Tierra del Fuego, con acumulados previstos de 10 a 35 mm. Los mayores montos se concentrarán en la franja cordillerana, donde los fenómenos podrán darse en forma de lluvia o nieve.

En tanto, las nevadas de variada intensidad afectarán la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut, proyectándose un acumulado de entre 20 y 40 centímetros.

El viento se sentirá en Neuquén, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, con corrientes del sector norte de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que alcanzarían los 70 km/h.

Finalmente, el viento Zonda alcanzará únicamente a San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, con intensidades de 30 a 40 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h. Este fenómeno provocará reducción de la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura y condiciones de extrema sequedad ambiental.


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La llegada de El Niño alteró el clima en todo el país. En plena primavera, la temperatura cayó drásticamente y se registran intensas nevadas en la cordillera, acompañadas por fuertes vientos y tormentas con abundante caída de agua.

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