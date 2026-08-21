Cuál es el auto 0km más barato de Argentina: cuesta menos de $25 millones y se puede financiar

El mercado automotor argentino mantiene una marcada diferencia de precios entre sus modelos más accesibles. En agosto de 2026, sin embargo, hay un vehículo que se destaca por ubicarse por debajo de los $25 millones y, además, ofrecer una alternativa de financiación a tasa 0%.

Se trata del JMEV Easy 3, un compacto 100% eléctrico que pasó a ocupar el primer lugar entre los 0 km más baratos del país. Con un precio sugerido de $24.843.000 (USD 16.900), el modelo de origen chino desplazó al Renault Kwid y se convirtió en la opción de entrada más económica del mercado argentino.

Financiación en 18 cuotas y tasa 0%

A su precio competitivo, el JMEV Easy 3 suma una propuesta de financiación destinada a facilitar el acceso a la movilidad eléctrica. El plan, otorgado a través de Banco Santander, permite financiar hasta $15 millones en 18 cuotas fijas y con una tasa de interés del 0%.

La oferta incluye además un beneficio adicional: quienes compren el vehículo reciben sin cargo un cargador de pared (Wallbox), pensado para instalar en el domicilio y simplificar la recarga de la batería.

Un eléctrico pensado para la ciudad

El JMEV Easy 3 es un hatchback compacto desarrollado principalmente para los desplazamientos urbanos. Su principal atractivo combina dimensiones reducidas, bajo consumo energético y una mecánica eléctrica que no genera emisiones locales durante la circulación.

Está equipado con un motor eléctrico de 35 kW, equivalente a 48 CV, alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,15 kWh. Esta tecnología se caracteriza por su durabilidad y estabilidad térmica.

De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, el vehículo puede alcanzar una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa, mientras que su velocidad máxima es de 100 km/h.

A pesar de posicionarse como el 0 km más económico del mercado argentino, el JMEV Easy 3 cuenta con un equipamiento orientado al uso cotidiano. Entre sus principales elementos se encuentran:

. Motor eléctrico de 48 CV.

. Batería LFP de 31,15 kWh.

. Autonomía de hasta 330 kilómetros según ciclo NEDC.

. Velocidad máxima de 100 km/h.

. Pantalla multimedia táctil.

. Cámara de retroceso.

. Sensores de estacionamiento.

. Aire acondicionado.

. Levantavidrios eléctricos.

. Cierre centralizado.

. Frenos ABS.

. Doble airbag frontal.

. Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Un modelo de origen chino

El JMEV Easy 3 es fabricado en China por JMEV (Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle), compañía que surgió con participación del Grupo Renault. En la Argentina, el modelo es importado y comercializado por el Grupo Antelo.

Además de su precio de entrada, una de sus principales ventajas está relacionada con los costos de utilización. Al prescindir de un motor de combustión, el vehículo requiere menos mantenimiento mecánico y puede representar un gasto energético inferior frente a un automóvil convencional.

Así, el JMEV Easy 3 combina tres factores que buscan ganar protagonismo en el mercado argentino: un precio por debajo de los $25 millones, financiación a tasa 0% y tecnología 100% eléctrica, una fórmula que lo convirtió en el 0 km más accesible del país.