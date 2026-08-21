Desembarca la primera petrolera independiente de EE. UU. en Vaca Muerta: las claves de la alianza Continental-Phoenix

El acuerdo entre Contiental y Phoenix marcó el arribo definitivo de la primera petrolera independiente de los Estados Unidos a Vaca Muerta. (Foto: Ceci Maletti)

«Esta alianza es importante para Argentina, no solo para Neuquén. Es lo que estábamos esperando hace 15 años, la llegada de la primera compañía independiente de Estados Unidos a Vaca Muerta», aseguró el CEO de Phoenix Global Resources (PGR), Pablo Bizzotto, en una entrevista exclusiva con Diario Río Negro, en la que explicó cómo se dio el acuerdo con la firma de Oklahoma Continental Resources.

Bizzotto se refirió a la compra que la petrolera del magnate Harold Hamm selló con el grupo suizo Mercuria por el 50% de PGR, empresa controlada mayoritariamente por el grupo suizo Mercuria Energy Group.

Tras el cierre de la transacción, ambas firmas conformarán una plataforma conjunta enfocada en el desarrollo masivo de Vaca Muerta pasando así a conformar una nueva colosa pues une las 4 áreas de PGR, un bloque adquirido por Continental previamente y otro del accionista de PGR, Integra Capital, llegando a un total de 6 áreas de Vaca Muerta, a las que además el miércoles se sumó la oferta realizada a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para acceder a 6 bloques más.

«Siempre dijimos que en el desarrollo de Vaca Muerta era importante que vengan las independientes, y las independientes siempre estuvieron focalizadas en el Permian, allá. Esta es la primera vez que vienen y confían», marcó Bizzotto.

El rionegrino que continuará como CEO de la que llamó en broma como la «Phoenix recargada», explicó que «la relación entre los dueños de Mercuria (Marco Dunand y Daniel Jaeggi) y Hamm viene de hace 25 años» -en Estados Unidos- pero que hayan seleccionado que su desembarco en Vaca Muerta sea con Phoenix es un elogio.

«Continental decidió no entrar en una participación de activos, sino seleccionó una empresa como plataforma para desarrollar sus actividades en Argentina. Eligieron Phoenix como el vehículo para invertir en Argentina, y no quisieron ser parte de los activos, porque ellos podrían haber comprado una participación, pero decidieron ser accionistas», explicó Bizzotto.

Bizzotto, el CEO de Phoenix, continuará a cargo de la empresa, que ahora tiene nuevos socios.

Precisamente, el CEO de Continental, Doug Lawler, señaló que «las reformas impulsadas por el presidente Milei y su administración generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro, lo que en definitiva ayudó a allanar el camino para esta importante alianza. Mercuria ha sido un socio excepcional, y tenemos un enorme respeto por la sólida plataforma operativa y la trayectoria que Phoenix construyó en Vaca Muerta».

Por lo que remarcó que «Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, y creemos que la combinación del enorme potencial de la Argentina, las capacidades consolidadas de Phoenix y la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales puede contribuir a consolidar al país como un líder global en petróleo y gas natural».

En tanto que Bizzotto, se mostró agradecido con los gobernadores de las dos provincias en las que desarrolla Vaca Muerta, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, dado que sostuvo que «nos ayudaron a poder hacer el desarrollo acelerado que hemos logrado en estos cinco años».

Las claves de la alianza con Phoenix

Bizzotto explicó que desde Continental «revisaron todas las compañías que trabajan en Argentina» y reveló que incluso visitaron sus operaciones en Mata Mora, el bloque central de la operadora.

Consultado sobre cuáles fueron los factores por los que considera que la norteamericana los seleccionó, sostuvo que «primero vieron la calidad de los activos que estamos desarrollando. Tenemos en hub (áreas unidas) 500 kilómetros cuadrados que no es fácil lograr en el no convencional».

En segundo término señaló que «un aspecto que ellos mismos marcaron es la disciplina de la ejecución y financiera. Tenemos el foco en el cash flow, somos muy austeros y eso da un mensaje: que cuidamos la billetera de los accionistas».

En tanto que el tercer elemento que señaló Bizzotto fue la relación previa entre Continental y Mercuria. Una relación de confianza en la que indicó que «se conocen tanto que hasta no necesitan tener papeles firmados para confiar entre ellos».

Lawler, el CEO de Continental Resouces, ha destacado en varias oportunidades la calidad productiva de Vaca Muerta.

De cara al futuro, las nueva Phoenix apunta a invertir 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años, redoblando el nivel de actividad y con el objetivo de llevar ahora el desarrollo logrado en el hub de Mata Mora-Confluencia a la zona norte de Vaca Muerta donde se encuentran los nuevos bloques aportados por Continental.

«Traer a Continental para Mercuria es una seguridad todavía mayor, el mayor aceleramiento lo vamos a hacer en conjunto, con una compañía del tamaño de las más grandes del mundo como es Continental y con la experiencia notable que tienen en el no convencional», enfatizó el rionegrino que ahora está al frente de una petrolera que apuesta a llegar a los 100.000 barriles de petróleo por día en un puñado de años.