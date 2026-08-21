Necrológicas de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

HERLEIN, HORACIO VICTOR Falleció en General Roca a los 74 años. Su esposa: Claudia Mara Ruzzon. Sus hijas: María Laura y María Belen. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 15.30 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Herlein, Horacio Falleció en Gral. Roca. Acompañamos a Belén y a su familia en este doloroso momento. Compañeros de Fiscalización Gral. Roca de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

Allevato, JOSE ANGEL El equipo del Instituto Norpatagónico de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (INGED), encabezado por el Dr. Malatto, el Dr. Arcos y la Dra. Rodríguez, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. José Allevatto, especialista en Hepatología y destacado profesional, quien formó parte de nuestra Institución.Acompañamos a su familia, seres queridos y colegas en este difícil momento, elevando una oración en su memoria.

ALLEVATO, JOSE ANGEL Ha fallecido hoy 20 de Agosto de 2026, a los 75 años de edad, su esposa y sus hijos, comunican con profundo pesar su fallecimiento y agradecen las muestras de cariño y afecto recibidas en estos difíciles momentos.Siempre permanecerá en nuestra memoria por su amor, su generosidad y por todos los momentos compartidos.Descansa en paz.Siempre estarás con nosotros.

PALAVECINO, RUBEN OMAR Falleció en Neuquén el día 19 de Agosto a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MALDONADO, LIDIA SONIA Falleció en NEUQUEN el 19 de AGOSTO del 2026 a la edad de 76 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 12 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

WEIMANN, RAMON ADAN Falleció en Neuquén el 19 de Agosto del 2026 a la edad de 78 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el Cementerio Central de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.

ALLEVATO, JOSE ANGEL Falleció en Neuquén el día 20 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

DI NICCOLO, ORESTES (Pelusa) 21/08/2010 – 21/08/2026. En el décimo quinto aniversario de tu partida, aunque estás con Dios, también estás con nosotros cada día. Te recordamos con cariño. Tu hermano Antonio y tus sobrinos Christian, Carolina y Gisella Di Nicolo.