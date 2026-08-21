«Espero que vean lo que soy»: la malambista de Cutral Co que conquistó Córdoba con el corazón

«Cuando bailo, busco que la gente vea un poco más mi alma, lo que soy. Y que se emocione», dijo la bailarina folklórica Maia Cardozo. La joven oriunda de la comarca petrolera participó en el XXIX festival Ameridanza, que se hizo en Córdoba y se trajo a Cutral Co el 1° premio en malambo femenino, categoría mayor.

Ahora, está focalizada en el próximo desafío que será el campeonato de malambo que tiene sede en Tanti, Córdoba en octubre próximo.

Recién llegada de Córdoba, Maia disfruta un nuevo logro en su carrera como malambista, género del que se enamoró y al que se volcó desde hace cuatro años, cuando tenía 16. «Me llamaba la atención cuando veía a los bailarines de la zona. Máximo (Ramírez, campeón nacional de Malambo 2025) era mi compañero en el ballet y le pregunté si me podía preparar», contó en diálogo con este diario.

Hoy, su dedicación al malambo es total. Fue en 2023 cuando vio, por primera vez, a las bailarinas que participaban en la categoría mayor de la que ella resultó ganadora, y quedó «completamente enamorada». «Es otro mundo, si se compara con el masculino. Y ahora estuve con mujeres a las que admiro mucho, las tuve de referencia y no puedo creer que compita con ellas», subrayó.

Maia Cardozo, malambista de Cutral Co (Foto: Gentileza)

Su vínculo con la danza folklórica empezó a los cuatro años cuando tomaba clases en una sede barrial. Luego hizo su paso por diferentes agrupaciones como Petroleros Argentinos, Danza y Pasión, hasta que llegó al Ballet Municipal de Cutral Co, de la que hoy es una de sus integrantes.

La semana de Maia es intensa porque ensaya todos los días. Se reparte entre su actividad laboral como miembro del ballet municipal, y los ensayos que realiza como solista, dos horas por día, aproximadamente le insumen toda la semana. A la vez, suma la concurrencia al gimnasio dos veces por semana. «Ahora que lo pienso, bailo todos los días», mencionó.

Para alcanzar el nivel de competencia que le permite estar entre las mejores bailarinas del país, toma clases con Máximo, quien es su profesor.

La danza como válvula de escape

Esta joven de la comarca petrolera convirtió a la danza folklórica en su medio de vida, al menos en esta etapa. Hoy estudia el profesorado de Educación Física, y reparte sus horas con la práctica y entrenamiento del malambo.

Pensó un instante antes de responder qué siente cuando sube al escenario y se presenta al público. «La verdad es que siempre intento poder demostrar a la gente lo que soy, mi alma», subrayó. Más allá del vestuario que elija para bailar, y que revise si se ve bien estéticamente, esa imagen externa «es lo que menos importa».

En cambio, «para mí, que la gente se emocione con mi danza, es lo ideal. Que al público le llegue lo que intento transmitir, a través del malambo, eso es lo que busco».

Baila para perfeccionarse, pero no es la única razón. «El malambo me sirve para desconectarme, porque me lleva a lugares donde, por ahí, no puedo estar físicamente. Cuando estoy un poco agobiada, me gusta ir a bailar a (el paseo histórico) La Pasto Verde y eso me hace sentir bien y me gustaría hacerle sentir a la gente lo mismo», apuntó.

Maia Cardozo es malambista de Cutral Co (Foto: Gentileza)

El 1° premio de la edición XXIX de Ameridanza

El pasado fin de semana del 15 y el 16, en la ciudad de Córdoba, Maia participó en la XXIX edición de Ameridanza. Fue como solista en malambo femenino de la categoría mayor. La competencia les exige a cada malambista un máximo de cuatro minutos ante el jurado.

Optó por interpretar el malambo sureño. «Se tiene que llevar a cabo por bloques, donde se ve la calidad de la persona y como malambista. Los primeros bloques son más tranquilos. Y es algo progresivo porque va subiendo la velocidad, y se mide las capacidades», relató.

En esta oportunidad, concurrió con una guitarra base que ejecutó Emanuel «Rulo» Hernández, quien también supo ostentar el título de campeón nacional de Malambo, en Laborde. Aunque habitualmente la acompañan en guitarras para la base y el punteo Franco Cayupán y Matías Hermosilla, y el bandoneón de Marcos García.

En la competencia hubo dos tandas de mujeres y a Maia le tocó subir al escenario en la segunda y en el último lugar. Eligió un traje que ya lo tenía y lo llevó para probar los colores. Fue muy pensado para que resaltaran los movimientos.

«Usé un traje ligero y siento que pudo lucirse todo como lo esperaba», acotó. Este malambo implica bailar sin calzado, con las denominadas botas de potro. Junto a Maia viajó también Franco Pereira, quien ganó en la categoría malambo solista masculino.

La bailarina oriunda de la comarca petrolera, Maia Cardozo se trajo el 1° premio. (Foto: Gentileza)

«Fue muy difícil ,estaba muy nerviosa, pero gustó el trabajo que llevamos», al jurado conformado por Glenda Casaretto, Fernando Muñoz, Esteban Dressino y Jorge Caballero. El siguiente certamen es el Pre Cosquín, con sed en Zapala, que se hará el 12 y 13 de septiembre. Sin embargo, el desafío más importante será en octubre, entre el 7 al 12, en Tanti, Córdoba. Allí ya tiene su lugar porque ganó el preselectivo que se hizo en Cutral Co.

Finalmente, Maia destacó el crecimiento que tuvieron las malambistas en los últimos años. «Las mujeres zapatean desde hace un montón de tiempo. Pero empezaron a verse hace pocos años atrás. Hay que ser conscientes que no es solo un rubro, sino que estamos presentes y fuertes», concluyó.