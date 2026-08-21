Es profesor de la UNCo, estudió a las hormigas y es el primer latinoamericano en ganar un prestigioso premio internacional

A través del estudio de las hormigas, el ecólogo Alejandro Farji-Brener, investigador superior del CONICET y docente del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), logró desentrañar los secretos del comportamiento animal y las dinámicas ambientales de la Patagonia. Sus alumnos destacaron su forma de enseñar y se convirtió en el primer latinoamericano en recibir un galardón otorgado por la Sociedad del Comportamiento Animal (Animal Behavior Society – ABS) de Estados Unidos.

El reconocimiento, celebrado tanto en el CRUB como en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo), representa una hazaña histórica para la comunidad académica argentina y pone en valor la calidad de la enseñanza de las ciencias en las universidades públicas de la región.

El Premio Penny Bernstein se entrega desde 1995 para destacar la trayectoria de docentes que han dejado una huella indeleble en la formación de nuevas generaciones de científicos. Su rasgo más especial está en el origen de las candidaturas: son los propios alumnos de grado y posgrado quienes nominan a los profesores que transformaron su forma de aprender y pensar la ciencia.

Farji-Brener dedicó más de 35 años a la docencia e investigación y ha basado su carrera científica en el análisis de los insectos terrestres. Las hormigas han sido sus grandes aliadas para comprender fenómenos complejos como el impacto de las especies invasoras, los disturbios en el suelo y las dinámicas sociales densas.

Su verdadera clave pedagógica se resume en una frase simple pero trascendental: “Se aprende haciendo y es mejor estimular preguntas que dar respuestas”. En sus clases, promueve el pensamiento crítico mediante pequeños proyectos de investigación, fomenta el trabajo en equipo y alienta a los estudiantes a confiar en sus propios datos más que en lo que dicen los libros.

Fueron estudiantes de diversos países de habla hispana quienes impulsaron la postulación de Farji-Brener, reconociendo el impacto de sus cursos intensivos de campo. “Representa una gran valoración de mi trayectoria como investigador y docente de grado y posgrado, especialmente en relación con los cursos intensivos de campo, en los que he podido interactuar con muchos estudiantes de habla hispana procedentes de decenas de países”, afirmó Farji-Brener tras conocer la distinción.

Para Farji-Brener, este galardón no solo premia su recorrido personal, sino que visibiliza el nivel científico de toda la región: “Demuestra que en este campo estamos a la altura del resto del mundo”, remarcó.