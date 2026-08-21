La diagonal 9 de julio en Neuquén no tendrá más estacionamientos cerca de la avenida Argentina

La prohibición de estacionamiento es para ambos lados del bulevar en la diagonal 9 de Julio (foto Emiliano Ortiz)

La última cuadra del tradicional ingreso norte a la ciudad por las diagonales perdió unos 30 lugares de estacionamiento, cuando se definió a partir de julio que la calle cercana a la avenida Argentina, no tendrá permitido el apeaje, sólo la carga y descarga de mercadería para abastecer a los bufés de la zona.

La medida quedó definida en decreto 807 de agosto. Hubo un acta cuerdo con la concesionaria del estacionamiento medido y la (SAEM SA) en la primera quincena de julio y la empresa prestó conformidad a la resignación de lugares pagos en esa cuadra, a ambos lados del bulevar que tiene la diagonal.

La prohibición total de estacionamiento la decidió la municipalidad, a partir de una serie de inquietudes de los comerciantes en ese sector, según consignó en la normativa. Específicamente se buscó solucionar problemas de funcionamiento de los negocios del área gastronómica.

Solo podrán estacionar en la diagonal 9 de Julio los proveedores de gastronomía de las confiterías y restaurantes de la cuadra (foto Emiliano Ortiz)

En esa cuadra, hay varios establecimientos que avanzaron con mobiliario hacia la calle -autorizados por la comuna- para ampliar la capacidad de atención al público con mesas y sillas sobre espacios donde antes estacionaban autos.

El decreto dejó aclarado la solicitud conocida desde el Concejo Deliberante, donde el oficialismo dio a conocer al Ejecutivo que había problemas en el sector por la seguridad vial, carga y descarga de mercaderías y el ordenamiento vehicular.

La iniciativa llegó meses después de que se sancionaron varias ordenanzas para eliminar reservas en diferentes sectores del microcentro para conseguir más espacios de estacionamiento en la zona céntrica.

En el decreto se justificó que los lugares asignados para el reabastecimiento de productos, no eran suficientes y surgían constantes problemas. La subsecretaría de Transporte consideró que en ese tramo, la restricción para estacionar mejorará la «circulación, ordenamiento y la seguridad vial» en la zona.

La concesionaria SAEM resignó unos 30 espacios de estacionamiento medido (foto Emiliano Ortiz)

La normativa entró en vigencia los primeros días de agosto. Entre los argumentos, se consideró que en la práctica, ese sector es «semipeatonal o de prioridad peatonal» y se definió habilitar toda la cuadra, a ambas manos, con prohibición de vehículos apeados en los cordones cuneta y fijar por cada lado dos reservas de carga y descarga para el abastecimiento de los restaurantes y confiterías.

La medida se podría extender desde Yrigoyen y Elordi hacia el norte, donde funcionará en el futuro el polo gastronómico sobre los estacionamientos subterráneos. Pero hasta agosto, se definió la prohibición de estacionar solo para la ultima cuadra de la diagonal 9 de Julio -a ambos lados del bulevar- que llega hasta Belgrano y avenida Argentina.