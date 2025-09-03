Ford Go junto al plan global Ford Pro

El objetivo del programa es claro: acompañar a las empresas con una alternativa eficiente a la compra tradicional de vehículos, permitiéndoles acceder a flotas 0km mediante contratos de full service lease.

Ford Argentina presentó Ford Go, un programa de soluciones de movilidad integral que se incorpora a la estrategia global de Ford Pro, la división especializada que funcionará activamente en la nueva sucursal de Fiorasi en Cipoletti. El objetivo del programa es claro: acompañar a las empresas con una alternativa eficiente a la compra tradicional de vehículos, permitiéndoles acceder a flotas 0km mediante contratos de full service lease.



“Con Ford Go damos un paso fundamental para redefinir la forma en que apoyamos a nuestros clientes comerciales. No solo buscan un buen vehículo, también soluciones integradas que simplifiquen su operación y optimicen su capital”, destacó Diego Wallentin, Gerente General de Ford Pro en Argentina.

El programa incluye modelos clave de la marca (como Ranger, Transit y Territory) con contratos que van de 36 a 60 meses. El diferencial de esta propuesta está en la gestión integral de flotas, acompañada por un conjunto de servicios que simplifican el día a día de los clientes.

El rol de la red de concesionarios

La Red de Concesionarios Ford es un eslabón central en Ford Go. Desde la comercialización y entrega de las unidades hasta la posventa, son los encargados de asegurar que los vehículos se mantengan en condiciones óptimas. Todos los mantenimientos y reparaciones se realizan exclusivamente en talleres oficiales, reforzando la confiabilidad de la propuesta.



Ford Go se integra de manera natural en la estrategia global de Ford Pro, consolidando a la marca como líder en soluciones de movilidad en Argentina y brindando a las empresas herramientas para ser más eficientes, competitivas y sostenibles en la gestión de sus flotas.

Ford Go – Servicios incluidos

— Telemetría y Reportes: monitoreo en tiempo real y reportes personalizados.

— Gestión Integral de la Flota: coordinación de mantenimiento, seguros, infracciones y documentación.

— Gestión Administrativa: asesoramiento y atención personalizada.

— Gestión de Siniestros y Multas: trámite completo para cada caso.

— Mantenimientos Preventivos: en Concesionarios Oficiales Ford o Quick Lane®, con garantía asegurada.

— Patentamiento y Patente: gestión de pagos bimensuales.

— Seguro Todo Riesgo.

— Asistencia Mecánica y Remolque: cobertura en toda la red oficial Ford.

— Beneficios clave para empresas

— Sin Inversión Inicial Fuerte: acceso a vehículos 0km sin comprometer capital.

— Costos Predecibles: cuota mensual clara y controlada.

— Simplificación de la Gestión: Ford Go asume la carga administrativa y operativa.

— Beneficios Impositivos: canon deducible en ganancias y IVA prorrateado.

— Flota Siempre Actualizada: renovación de unidades al finalizar el contrato.

— Acceso a Tecnología: telemetría y conectividad a través de FordPass Pro.