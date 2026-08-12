Entre más oferta y menor ritmo, el mercado redefine su equilibrio

Más oferta y financiamiento impulsaron la demanda tras años de restricciones. La llegada de nuevas marcas elevó la competencia en precios y tecnología.

En el marco del primer aniversario del suplemento Automotor, el mercado argentino permite trazar un balance claro: en apenas doce meses pasó de un escenario de restricciones a uno de mayor apertura, con más oferta, nuevos jugadores y mejores herramientas comerciales. Sin embargo, ese crecimiento acelerado que marcó buena parte de 2025 empezó a moderarse en los últimos meses, dando paso a una etapa más estable.

La comparación entre julio de 2025 y julio de 2026 refleja con claridad ese cambio de ciclo. En el séptimo mes de este año se patentaron 41.057 unidades, frente a las 59.711 de julio del año pasado, lo que representa una caída interanual del 31,2%. A esto se suma una baja del 7,8% respecto de junio, confirmando una desaceleración tras el rebote previo. No obstante, el contexto es diferente: hoy el mercado cuenta con mayor disponibilidad de productos, más competencia y un esquema comercial más dinámico.

En el análisis por marcas también se observa esta transición. Toyota continúa liderando con 7.102 unidades, aunque por debajo de las 10.080 que había registrado en julio de 2025. Fiat, con 5.244 unidades, también muestra una caída frente a las 8.352 del año anterior, al igual que Volkswagen, que pasó de 8.966 a 5.073 unidades. Más atrás, Ford alcanza 4.165 unidades frente a las 4.901 de 2025, mientras que Chevrolet retrocede de 5.310 a 3.704 unidades. Es decir, los principales jugadores muestran volúmenes menores, pero en un mercado mucho más competitivo y diversificado.

En modelos, la tendencia es similar. La Toyota Hilux se mantiene como el vehículo más vendido con 2.812 unidades, incluso por encima de las 2.545 de julio de 2025, consolidando su liderazgo. En cambio, el Fiat Cronos cae de 3.136 a 2.122 unidades, mientras que la Ford Ranger pasa de 2.470 a 1.768 unidades. Entre los SUVs, la Ford Territory muestra un crecimiento destacado al saltar de 770 a 1.564 unidades, reflejando el cambio en las preferencias del mercado, mientras que otros modelos tradicionales registran retrocesos en la comparación interanual.

Del rebote a la normalización

El comportamiento del mercado en este período también puede explicarse por el cambio en las condiciones generales del negocio. Andrés Carfagna, director Comercial de Chevrolet Argentina, señaló que el último año estuvo marcado por una transformación estructural. Según explicó, “pasamos de un entorno con restricciones a un escenario con más oferta y mejores herramientas de financiación. Esa combinación permitió que una demanda que venía contenida durante varios años finalmente se pudiera expresar”.

Ese proceso fue clave para entender el fuerte crecimiento de 2025, pero también la dinámica actual. Carfagna sostuvo que el mercado está dejando atrás esa fase de expansión acelerada para entrar en una etapa diferente: “Estamos pasando de un mercado de rebote a un mercado de consolidación: menos explosivo en volumen, pero más sano y competitivo”.

En ese nuevo contexto, la competencia se intensificó con la llegada de nuevas marcas, especialmente de origen chino. Para el ejecutivo, este fenómeno no solo impacta en precios, sino también en la evolución del producto: “La entrada de nuevos jugadores trajo una oferta muy agresiva en precio y tecnología, sobre todo en SUVs y electrificados. Eso obliga a toda la industria a elevar el estándar en diseño, equipamiento y servicio”.

Además, destacó que el desafío hacia adelante no pasa únicamente por sostener el volumen, sino por consolidar un mercado más previsible: “Es fundamental avanzar en mayor estabilidad macroeconómica, reducir impuestos distorsivos y mejorar la infraestructura. La competencia es positiva, pero tiene que darse con reglas claras y condiciones equilibradas”.

Importados y mayor apertura

Otro de los ejes centrales del último año fue la mayor presencia de vehículos importados, impulsada por la flexibilización de restricciones y nuevos acuerdos comerciales. En este punto, Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA, explicó que el mercado argentino comenzó a alinearse con el de otros países de la región.

Según detalló, hoy existe una mayor disponibilidad de productos debido a la eliminación de trabas para importar y girar pagos, lo que permite a las marcas operar con mayor normalidad. A esto se suman beneficios impositivos clave, como el cupo de 50.000 unidades electrificadas con arancel cero para vehículos con determinado precio FOB, así como el acuerdo con la Unión Europea que habilita un volumen adicional con arancel reducido.

Este esquema favoreció particularmente a las marcas chinas, que lograron posicionarse gracias a su escala productiva y precios competitivos. Como resultado, el mercado actual presenta una oferta más amplia y diversa, con impacto directo en los valores finales y en la accesibilidad para los consumidores.

En síntesis, el primer año del suplemento Automotor encuentra a la industria en un escenario muy distinto al de 2025. Si bien los volúmenes muestran una baja interanual y una desaceleración reciente, el mercado es hoy más competitivo, más abierto y con mejores condiciones estructurales. El desafío hacia adelante será sostener ese equilibrio en una etapa menos expansiva, pero más madura.