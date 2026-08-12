Mercado de camiones: contracción interanual y nuevos líderes

El podio de marcas: Mercedes-Benz lideró el mes con 506 unidades (31,0% del mercado), seguida por Iveco con 345 (21,1%) y Scania con 280 (17,1%).

El comportamiento del mercado de vehículos comerciales pesados registró una disminución visible al comparar la performance de julio de 2026 frente al mismo período del año anterior. De acuerdo con las cifras publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el patentamiento total de la categoría descendió de 2.027 unidades en julio de 2025 a 1.633 unidades en julio de 2026, lo que representa una baja del 19,4% interanual.

A nivel acumulado, los primeros siete meses de 2026 suman 12.553 vehículos comerciales pesados patentados, reflejando un retroceso del 5,9% respecto a las 13.336 unidades registradas en el mismo lapso de 2025.

Al analizar la dinámica por fabricantes, la mayor parte de las marcas con mayor volumen experimentaron reducciones interanuales. Mercedes-Benz conservó la primera posición de la clasificación con 506 unidades y una cuota del 31,0%, aunque mostró un descenso del 36,5% respecto de las 797 unidades comercializadas en julio de 2025 (39,3% de participación). En el acumulado del año, la firma alemana cae un 10,6%.

En segundo lugar, Iveco contabilizó 345 unidades en el mes, capturando el 21,1% del mercado, cifra que implica una retracción del 22,1% en la comparación interanual frente a las 443 unidades alcanzadas doce meses atrás. El acumulado de Iveco se sitúa en -19,3%.

Por su parte, Scania ocupó el tercer escalón con 280 unidades (17,1% de participación), registrando una baja del 10,3% interanual frente a las 312 unidades registradas en julio de 2025. Asimismo, Volkswagen se ubicó en la cuarta posición con 126 unidades (7,7% del total), con un descenso del 32,3% interanual.

En la quinta posición se consolidó Volvo, que logró mantenerse firme dentro del grupo de vanguardia al entregar 109 unidades en el mes (6,7% de cuota de mercado). Aunque sus ventas mensuales cedieron un 17,4% respecto a las 132 unidades registradas en julio de 2025, la marca sueca sobresale por su excelente balance anual: registra un crecimiento acumulado del 16,0% en los primeros siete meses de 2026 (pasando de 650 a 754 unidades), convirtiéndose en una de las pocas automotrices tradicionales del ranking con números en terreno positivo en el balance anual.

En contraste con las caídas de varias terminales líderes, la marca china Foton evidenció una notable expansión al comercializar 108 unidades en julio de 2026 (6,6% del mercado), lo que significa un aumento del 86,2% frente a las 58 unidades registradas en julio de 2025. En el acumulado del año, Foton refleja un alza del 45,8%. Agrale también anotó un ligero incremento interanual del 3,2% (pasando de 62 a 64 unidades), impulsado además por un sólido crecimiento acumulado del 53,0% en lo que va del año. Por otro lado, Kama registró un avance porcentual destacado al saltar de 2 a 12 unidades (500,0%), acumulando un aumento del 119,4% en 2026.

Iveco Stralis se mantiene e irrumpe el Volvo FM 420

El desglose por vehículos sitúa al Iveco Stralis en la cima del ranking de modelos de julio de 2026 con 105 unidades matriculadas (6,4% del mercado), a pesar de registrar una contracción del 21,1% en la comparación interanual frente a las 133 unidades del mismo mes de 2025.

El segundo puesto fue para el Scania P350, que alcanzó las 100 unidades (6,1% de participación), mientras que el Iveco 170 E se ubicó tercero con 95 unidades (5,8%), evidenciando una baja del 18,1% en relación con las 116 unidades matriculadas en julio de 2025.

En el caso particular de Volvo, el empuje de la marca en el mercado estuvo liderado por el Volvo FM 420, modelo que irrumpió con fuerza en el puesto 11 del ranking mensual al registrar 37 unidades (2,3% del total del mercado) y acumular 90 patentamientos en lo que va del año 2026.

Entre las subas más destacadas del mes dentro del TOP 20, se encuentran:

· Mercedes-Benz Atego 1732: Alcanzó las 86 unidades (5,3% de cuota) con un aumento interanual del 2,4% frente a las 84 unidades de julio de 2025, sosteniendo un crecimiento acumulado del 76,2%.

· Foton Auman: Ocupó la quinta posición con 75 unidades (4,6%), registrando una suba del 70,5% en la comparación interanual (44 unidades en 2025) y un alza acumulada del 83,8%.

· Iveco S-Way: Registró un importante crecimiento interanual del 133,3%, pasando de 18 a 42 unidades (2,6% del mercado), acumulando un incremento del 1091,3% en el año.

· Foton Aumark: Se posicionó en el puesto 16 con 30 unidades (1,8%), anotando una suba del 150,0% frente a las 12 unidades registradas en julio de 2025.

· Mercedes-Benz OF 1621: Creció un 666,7% interanual al pasar de 3 a 23 unidades en el mes.

Por el contrario, entre las principales bajas interanuales dentro del listado de modelos sobresalen el Mercedes-Benz Actros 2545 (-45,0%, al caer de 80 a 44 unidades), el Iveco Tector (-43,9%, pasando de 82 a 46 unidades), el Mercedes-Benz O 500 (-41,8%, al bajar de 55 a 32 unidades) y el Mercedes-Benz BMO 384 (-58,0%, de 69 a 29 unidades).