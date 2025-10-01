La Flecha de Plata dejó su marca imborrable

El Grupo Duralitte (soluciones integrales para la industria del petróleo, gas y minería) sorprendió al público de la Argentina Oil & Gas Expo 2025 con un homenaje sin precedentes: el histórico Mercedes 1954 de Juan Manuel Fangio, el primer auto con el que el ícono argentino se consagró campeón de Fórmula 1, llegó al país de la mano de Gustavo Rossi, CEO y fundador de la compañía. “Para mí es épico traer el auto de Juan Manuel Fangio. Recordar su legado nos inspira como empresa y como personas, más allá de lo comercial que esto significa”, explicó Rossi a Diario Río Negro.



El auto que se exhibió no es el original, que se encuentra en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart y está valuado en 65 millones de dólares, sino una réplica exacta realizada por Mercedes-Benz. “Está increíble, es impecable. Esta réplica mantiene todas las características del original”, señaló Rossi, destacando que este vehículo permite transmitir la historia a nuevas generaciones.

El lanzamiento de la línea premium de Duralitte

La exhibición del Flecha de Plata coincide con el lanzamiento de la línea premium Fangio Flecha de Plata de Duralitte. “Estamos presentando la marca Fangio nuevamente en la industria del oil & gas, con productos que reflejan la pasión y excelencia que Juan Manuel representaba en el automovilismo. Nuestro deber es mantener vivo su legado”, afirmó el empresario. Para ello, trabajaron en conjunto con la Fundación Fangio, los hijos de Juan Manuel y un equipo de empresarios que sostienen la memoria del campeón.



Rossi subrayó que la inspiración del piloto argentino trasciende lo automotor y se refleja en la compañía. “Duralitte y Fangio tienen mucho en común: pasión, capacidad de resolver problemas y la búsqueda constante de superar límites. Este auto que mostramos aquí es un símbolo de todo eso. Poder explicarlo y mostrarlo a quienes desconocen la historia es parte de nuestro compromiso”, remarcó.



El Mercedes 1954 posee un tren motriz con un ocho cilindros en línea, transmisión compacta entre ejes y una disposición de pedales que obliga al conductor a manejar de manera distinta: acelerador y freno de mano a la derecha, embrague a la izquierda. Rossi destacó la dificultad de conducirlo: “Estos campeones manejaban sin cinturón de seguridad, con un volante enorme, volando a casi 300 km/h. Traerlo y mostrarlo es un homenaje a su valentía y habilidad”.



Además, la exposición incluyó elementos originales del Museo Fangio, como vestimenta, copas y cascos que usó el piloto. “Juan Manuelito, sobrino de Fangio, incluso lo manejó recientemente en un autódromo. Poder traer todo esto a la feria es emocionante y nos inspira a seguir evolucionando como empresa”, añadió.

Rossi también reflexionó sobre la relación entre la pasión por el automovilismo y el espíritu empresarial: “El camino no es simple. Traer la Flecha de Plata fue un desafío enorme, pero hoy está aquí. Esto nos demuestra que podemos superar cualquier obstáculo y nos obliga a mantener la vara muy alta. Cada logro nos confirma que vamos por el camino correcto”.



El auto será parte de futuras presentaciones, incluyendo la feria Oil & Gas en Neuquén. “Planeamos llevarlo de manera itinerante, mostrando la historia y el legado de Fangio en distintas regiones. Puede que llevemos este modelo o el descubierto, pero lo importante es que los argentinos puedan conectarse con su historia”, adelantó Rossi.

Sobre la expansión de Duralitte, el CEO resaltó la proyección internacional: “Tenemos plantas en Brasil y depósitos en Houston. No somos una multinacional gigante, pero nuestra PYME tiene alcance mundial y queremos inspirar a otras empresas a crecer y superar sus propios límites”.



En relación con los objetivos de la compañía, Rossi indicó que 2025 fue un año desafiante, pero de transición. “Estamos posicionando la empresa en un nuevo lugar, con submarcas como Fangio, Flecha de Plata y Tapones Solubles. Queremos que nuestro portafolio cubra todas las necesidades del mercado y que otras generaciones puedan replicar este modelo de pasión y excelencia”, destacó.

Finalmente, Rossi enfatizó su compromiso personal y empresarial: “Siempre me pregunto qué más podemos hacer. Cada año buscamos innovar y este lanzamiento es el resultado de años de esfuerzo. La emoción de ver a la gente frente al auto, incluso llorando, nos confirma que mantener vivo este legado es esencial. La historia de Fangio y el esfuerzo de nuestra compañía se unen para inspirar a todos”.