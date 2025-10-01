Yangwang U9 Xtreme: el eléctrico que desafía todos los límites

Bajo el mando del experimentado piloto alemán Marc Basseng, el hiperdeportivo logró alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h, un registro que lo coloca en la cima del automovilismo mundial.

El Yangwang U9 continúa consolidando su posición como uno de los autos hiperdeportivos más impresionantes y avanzados del mundo. Luego de haber marcado un récord de velocidad máxima para vehículos eléctricos a fines de agosto de 2025, ahora la submarca de BYD vuelve a ser noticia: su coupé eléctrico se convirtió en el vehículo de producción más rápido del planeta.



El nuevo hito se alcanzó el 14 de septiembre, cuando el modelo U9 Xtreme (anteriormente conocido como Track Edition) fue llevado nuevamente al exigente circuito ATP Automotive Testing, ubicado en Papenburg, Alemania. Bajo el mando del experimentado piloto alemán Marc Basseng, el hiperdeportivo logró alcanzar una velocidad máxima de 496,22 km/h, un registro que lo coloca en la cima del automovilismo mundial.



Sin embargo, como suele ocurrir con estas marcas extremas, surgieron controversias sobre la validez del récord. Esto se debe a que, para ser reconocido oficialmente, el intento debe realizarse en dos direcciones, y el resultado final se calcula promediando ambas pasadas. En este caso, el Yangwang U9 Xtreme alcanzó su impresionante velocidad en una sola dirección, al igual que ocurrió con el Bugatti Chiron Super Sport 300+, que había marcado 490,84 km/h. Por otro lado, el récord oficial vigente aún pertenece al SSC Tuatara, que en enero de 2021 logró un promedio de 455,3 km/h.



El registro del U9 quedó documentado en video, y muestra una secuencia impactante: el piloto toma la curva peraltada a 300 km/h, acelera con decisión en la recta y supera los 400 km/h en cuestión de segundos. Hacia los 490 km/h, el vehículo mostró una leve tendencia a desplazarse hacia la izquierda, lo que obligó a Basseng a levantar parcialmente el pie del acelerador. Esto sugiere que, con ajustes aerodinámicos o condiciones más favorables, el récord podría incluso superarse en el futuro.

Desde BYD celebraron el logro con orgullo. Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la compañía, destacó el significado de este avance:



“Este es un momento de enorme orgullo para todo el equipo de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y este récord demuestra nuestro compromiso con el futuro. Agradezco a todo el equipo y al piloto Marc Basseng por su habilidad y dedicación. Es extraordinario que el coche de producción más rápido del mundo sea ahora 100% eléctrico”.



El Yangwang U9 Xtreme fue presentado oficialmente el 10 de agosto, tomando como base al modelo U9 ya comercializado en China. Ambos utilizan la plataforma e4 y el avanzado sistema DiSus-X, pero esta nueva versión fue especialmente desarrollada para exprimir al máximo su potencial en pista. Entre las principales mejoras se incluye una arquitectura eléctrica de 1200 voltios, que permite una entrega de potencia más eficiente, y un sistema de refrigeración reforzado, diseñado para soportar las exigencias térmicas de la alta velocidad.



El hiperdeportivo también incorpora un sistema de vectorización de torque revisado, que optimiza la tracción en cada rueda para garantizar la adherencia ideal en cualquier circunstancia. A su vez, el Control Inteligente de Carrocería analiza de forma continua el comportamiento de cada amortiguador, reduciendo al mínimo el balanceo y el cabeceo en aceleraciones o frenadas, y mejorando la estabilidad general. Esta tecnología también colabora para que cada neumático mantenga el contacto perfecto con el asfalto, incluso a velocidades extremas.



Uno de los aspectos más innovadores es el nuevo sistema Body Posture Control, diseñado específicamente para circuito. Esta tecnología ajusta la posición del vehículo en tiempo real, manteniéndolo en el ángulo óptimo para obtener el máximo rendimiento dinámico durante la conducción deportiva.

Con este logro, BYD y su división Yangwang no solo demuestran el potencial de los autos eléctricos en el terreno del alto rendimiento, sino que también desafían los límites establecidos por las marcas más prestigiosas del mundo. Aunque la validación oficial del récord aún esté en discusión, los 496,22 km/h alcanzados por el U9 Xtreme lo posicionan como un ícono de innovación, un símbolo de lo que puede lograrse cuando tecnología, ingeniería y ambición se combinan al servicio de la velocidad.