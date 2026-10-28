Lexus redefine el lujo

El nuevo Lexus ES llega a Argentina con una versión híbrida de 247 CV y otra totalmente eléctrica de 342 CV, con hasta 450 kilómetros de autonomía.

La evolución de la industria automotriz también está transformando el concepto de lujo. Ya no alcanza solamente con ofrecer materiales sofisticados, confort y una terminación cuidada. La tecnología, la eficiencia energética y la experiencia de los ocupantes comenzaron a ocupar un lugar central.

En ese escenario, Lexus presentó en Argentina la octava generación del ES, uno de los modelos más representativos de su historia, que ahora incorpora una propuesta electrificada con dos alternativas de motorización.

El nuevo sedán llega al mercado nacional con las versiones ES 350h Luxury, híbrida autorrecargable, y ES 500e Luxury, completamente eléctrica. Ambas comparten una profunda renovación estética, mayores dimensiones y un equipamiento tecnológico que busca posicionarlas entre las opciones más sofisticadas de su categoría.

Desde su aparición, el ES fue uno de los vehículos que mejor representó la filosofía de la marca japonesa. En esta nueva generación, Lexus decidió conservar esa identidad, pero reinterpretarla mediante el concepto Clean Tech x Elegance, inspirado en el prototipo LF-ZC presentado en el Japan Mobility Show de 2023.

El resultado es una carrocería de líneas más fluidas, con una silueta que recuerda a la de un coupé y una presencia más imponente. El frente presenta una reinterpretación de la tradicional parrilla de doble punta de flecha, mientras que la nueva firma lumínica LED refuerza su identidad visual.

En la parte posterior, una franja iluminada recorre todo el ancho del vehículo e incorpora el nombre Lexus. Las dos versiones cuentan con llantas de aleación de 19 pulgadas y techo solar panorámico, elementos que completan una propuesta orientada a combinar elegancia y deportividad.

Pero uno de los cambios más importantes está relacionado con sus dimensiones. El nuevo ES alcanza 5,14 metros de largo, lo que representa un crecimiento de 16,5 centímetros respecto de su antecesor. También aumenta su distancia entre ejes hasta los 2,95 metros, mientras que el ancho llega a 1,92 metros.

Estas modificaciones tienen una consecuencia directa sobre la habitabilidad. El espacio entre las filas de asientos creció 77 milímetros, una mejora especialmente pensada para quienes viajan en las plazas traseras, históricamente uno de los principales atributos de este sedán.

Cómo entender la electrificación

La estrategia de Lexus para esta generación contempla dos tecnologías diferentes, con el objetivo de responder a distintos perfiles de usuarios. El Lexus ES 350h Luxury utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor naftero de 2,5 litros con una unidad eléctrica. En conjunto desarrolla 247 CV, asociados a una transmisión automática e-CVT y tracción delantera.

Esta configuración permite aprovechar la asistencia eléctrica sin necesidad de conectar el vehículo a una fuente externa de energía. Según los datos oficiales, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos, con una propuesta que prioriza la suavidad de funcionamiento y la eficiencia.

La principal novedad de la gama es el Lexus ES 500e Luxury, la variante totalmente eléctrica. Su sistema de propulsión entrega 342 CV y utiliza una batería de 74,69 kWh, con una autonomía declarada de hasta 450 kilómetros.

A diferencia del híbrido, esta versión incorpora tracción integral AWD con tecnología DIRECT4, que administra la distribución de potencia entre ambos ejes. Gracias a esta configuración, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

En materia de recarga, el modelo eléctrico incluye un cargador de pared de 7 kW y otro de emergencia. La marca informa que, mediante una instalación monofásica, recuperar del 20% al 80% de la batería demanda aproximadamente seis horas. Con una conexión trifásica de 22 kW, ese tiempo puede reducirse a unas dos horas, según las condiciones de instalación.

Tecnología y confort

Puertas adentro, la transformación es igualmente importante. Lexus apostó por un habitáculo de diseño minimalista, con superficies limpias, materiales de alta calidad y una disposición de comandos que busca simplificar la interacción entre el conductor y el vehículo.

El equipamiento incluye una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un tablero digital de 12,3 pulgadas y un sistema Head-Up Display, que proyecta información sobre el parabrisas.

También incorpora un sistema de sonido Mark Levinson de 17 parlantes, climatizador automático de dos zonas, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, iluminación ambiental configurable y un monitor de visión panorámica. La variante eléctrica agrega suspensión variable adaptativa, asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria, además de dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

La seguridad constituye otro de los pilares del modelo. Ambas versiones ofrecen ocho airbags y el paquete Lexus Safety System+ 4.0, que reúne tecnologías como frenado de precolisión, control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

A estas funciones se suman el monitoreo de punto ciego, la alerta de tránsito cruzado trasero y el asistente de salida segura, diseñado para advertir sobre posibles riesgos al abrir las puertas. En Argentina, el Lexus ES 350h Luxury tiene un precio de u$s85.400, mientras que el ES 500e Luxury se comercializa a u$s106.900. La diferencia entre ambas versiones es de u$s21.500.

Los dos modelos cuentan con el respaldo del programa Lexus 10, que permite extender la cobertura oficial hasta 10 años o 200.000 kilómetros, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas por la marca.

Con esta nueva generación, Lexus profundiza su estrategia de electrificación y busca demostrar que el lujo automotor puede evolucionar sin perder sus atributos tradicionales. El nuevo ES combina el confort de un sedán ejecutivo con dos alternativas de movilidad, en una apuesta que anticipa el rumbo de los vehículos premium en los próximos años.