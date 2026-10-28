ASÍ LO VEO / Adefa pide competir en igualdad

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, advirtió sobre el acelerado crecimiento de los vehículos chinos en Argentina y reclamó reducir la carga impositiva para mejorar la competitividad de las fábricas nacionales. En diálogo con Revista Apertura, el directivo sostuvo: “No tengo miedo de competir con nadie. Pero siempre queremos competir en igualdad de condiciones”.

Pérez Graziano destacó que los impuestos sobre el valor FOB de exportación de los vehículos bajaron del 22% al 12%, gracias a medidas nacionales. Sin embargo, consideró necesario avanzar sobre los tributos provinciales y municipales.

También señaló que la participación de los autos fabricados en China se multiplicó por diez en tres años y que ese crecimiento se concentró especialmente en el último año y medio. Pese a la caída del 17% en la producción, resaltó inversiones superiores a u$s2.000 millones y aseguró que Argentina tiene capacidad para desarrollar vehículos electrificados.