Walter Cortés concesionará la nueva terminal de Bariloche por 15 años

El intendente Walter Cortés recibirá en las próximas semanas de manos de la Provincia el nuevo edificio de la terminal de ómnibus de Bariloche que se construyó en la avenida Esandi, a pocos metros de la Circunvalación (Ruta 40) y ya decidió que concesionará la operación a una empresa por un plazo de 15 años.

El intendente remitió al Concejo Deliberante el pliego de bases y condiciones para llamar a licitación pública para la “administración, operación y explotación comercial” de la terminal, cuya obra la concluye la Provincia (con fecha estimada de finalización en noviembre), con una inversión de unos 19.000 millones de pesos, luego del retiro de Nación del financiamiento que en un primer momento era tripartito, con un fondo también del canon de la concesión del casino que se hizo efectivo en la gestión del gobierno anterior.

El nuevo edificio, tendrá 24 dársenas cubiertas y 24 boleterías, un espacioso estacionamiento, locales comerciales, entre otros servicios.

Según el pliego, Cortés buscará una empresa nacional o extranjera (asociada en una UTE a una empresa argentina) por 15 años, con opción de prórroga de 5 años más con acuerdo de partes, para la gestión de dársenas, boleterías, encomiendas y servicios esenciales conexos; la explotación y desarrollo comercial de todas las áreas rentables del complejo (locales comerciales, estacionamiento, publicidad, servicios al usuario y demás); y el mantenimiento integral del inmueble y sus instalaciones durante todo el período de la concesión.

Las exigencias que impondrá el municipio -si prospera el pliego tal como lo diseñó el Ejecutivo- limitan las posibilidades a las oferentes especialmente en un punto que no se negociará que es tener experiencia de 10 años como mínimo en operación de terminales de transporte de pasajeros. Ese punto es excluyente.

Además, la firma que aspire a quedarse con el contrato debe presentar una garantía de oferta de 80 millones de pesos; tener el libre deuda de tributos municipales, provinciales y nacionales; si se trata de una sociedad que tengan un mínimo de 10 años desde su constitución.

El municipio de Bariloche por primera vez concesionará la explotación de la terminal de ómnibus a un tercero, como existe en otras ciudades como es el caso de Cipolletti. Hasta el momento, se mantuvo bajo la órbita municipal toda la operación de la terminal actual.

El canon y la ponderación para elegir la concesionaria

Según el pliego, el canon que debe proponer la oferente debe contemplar los llamados “servicios esenciales”, que refieren al “toque de dársena”, una tarifa que abonará cada empresa de transporte por cada ingreso y egreso de una unidad de los andenes; y la “descarga de sanitarios” de los baños de las unidades.

Las empresas que se propongan en la licitación deben ofrecer un porcentaje fijo (con un mínimo del 1%) sobre el total de facturación por “servicios esenciales” que incluyen un valor mínimo de por metro cuadrado para los boxes de empresas transportistas y las tarifas de toque de dársena y servicios conexos. Se aclara en el pliego que los locales comerciales, el estacionamiento y demás áreas de explotación comercial libre quedan a criterio del concesionario y no integran la base de cálculo del canon.

Además, se menciona que cualquier mejora que se realice en la terminal quedará como parte del patrimonio municipal.

El pliego de bases y condiciones para la licitación pública, establece que una comisión de pre-adjudicación deberá analizar las ofertas y fija un criterio de ponderación de puntaje para cada uno de los ítems exigidos en la oferta técnica, otorgándole a la “experiencia operativa acreditada” el mayor puntaje de 30 unidades.

Para la oferta global, la oferta técnica tendrá una ponderación del 60% y el canon que sea más conveniente al municipio, significará el 40% en el análisis que realice la comisión de pre-adjudicación.