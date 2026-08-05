Mercado de camiones: reporte de ventas de julio

El mercado de comerciales pesados reportó un nivel de actividad con contracciones moderadas tanto en el desempeño mensual como en la comparación interanual. Durante julio de 2026, el volumen total de patentamientos se ubicó en 1.633 unidades, cifra que representa una caída del 10,6% frente a las 1.827 unidades registradas en junio de 2026. Al comparar este desempeño con el del mismo mes del año previo (2.027 unidades en julio de 2025), la retracción alcanza el 19,4%.

En el análisis acumulado correspondiente a los primeros siete meses del año, el sector comercializó 12.553 unidades. Este volumen equivale a un descenso del 5,9% respecto de las 13.336 unidades computadas durante el período equivalente de 2025. Pese a la desaceleración generalizada del mercado, ciertas marcas de menor escala y marcas enfocadas en segmentos urbanos e industriales lograron incrementos en sus participaciones relativas.

En el desglose por marcas, Mercedes-Benz se mantiene firme en la primera posición de ventas con 506 unidades registradas en julio, equivalente al 31,0% de cuota de mercado. Sin embargo, mostró reducciones del 21,9% mensual y del 36,5% interanual. Detrás se posiciona Iveco con 345 patentamientos (21,1% de participación), anotando descensos del 6,3% respecto a junio y del 22,1% frente al año pasado. Scania se ubicó en el tercer puesto con 280 unidades (17,1%), destacándose por ser la única marca del podio que experimentó un crecimiento mensual (10,2%).

Entre los avances del mes resaltan Foton y Volvo. Foton trepó a la sexta casilla tras entregar 108 unidades en julio, lo que representó un incremento mensual del 28,6% y un aumento interanual del 86,2%. Volvo, por su parte, alcanzó 109 unidades matriculadas, mostrando una suba del 10,1% frente a junio.

En la nómina por modelos, el Iveco Stralis ocupó el liderazgo absoluto del mes con 105 unidades (6,4% del total), registrando un alza del 15,4% frente a las 91 unidades de junio. En segundo lugar, figuró el Scania P350 con 100 unidades (6,1%), registrando un incremento del 108,3% en la comparación mensual. Completando las posiciones superiores figuraron el Iveco 170 E (95 unidades), el Mercedes-Benz Atego 1732 (86 unidades) y el Foton Auman (75 unidades).